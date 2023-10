¿Cuál es la oración para pedir por un buen gobernante?

Oración para un buen gobernante

Gracias querido Dios, por el país en donde nací, porque soy libre en decidir, en poder pensar sin que se me limite o prohíba, gracias por las riquezas culturales que mi nación tiene, por la historia que me identifica, las tradiciones y costumbres que de generación en generación me enseñaron a crecer junto a mi familia y a pesar de muchos errores que se presentan, me siento orgulloso de la nacionalidad que tengo.