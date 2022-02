¿El empleo soñado? esta empresa le pagará por comer donas y reseñar sus productos

Durante los últimos años se han ido creando cargos y puestos de trabajo tan íncrebles que son difíciles de creer que en realidad existan. Trabajos con lo que probablemente la mayoría de las personas soñó en su infancia y hoy se hacen realidad.

Este es el caso de Johnny Donut, una cadena de donas y panaderías estadounidense, que necesita un trabajador para la vacante de creador de contenido y entusiasta de las donas. Este atractivo puesto se hizo viral en las redes sociales cuando los internautas leyeron que consistía en una función para muchos soñada: tomar fotografías y probar los sabores de los nuevos productos. Esto quiere decir que su labor sería registrar en cámara, las donas y aprovechar para deleitarse con ellas.

Esta empresa ubicada en San Franciso, Estados Unidos, cuenta con 75 empleados y ha estado dentro de las mejores tiendas de donas, según el listado de ‘Food Network’. Sin embargo, buscando ampliar su productividad y presencia en redes como Instagram y Tik Tok, requieren una persona más para su equipo.

”Estamos buscando un emprendedor con ideas creativas que aproveche el panorama social de constante evolución”, se lee en el anuncio de la vacante.

Craig Blum, el fundador de la empresa, le indicó al medio Insider que al día hacían unas 3.500 donas. Así que se podría calcular la cantidad que podría disfrutar el nuevo integrante.

“¿Ya se imaginó babeando como Homero Simpson? ¡Pueden tener la oportunidad de probar las creaciones más nuevas de Johnny en la cocina!”, señaló Blum.

Requisitos para aplicar

Johnny Donut necesita a una persona con uno o dos años de experiencia en fotografía (si tiene conocimientos en video es una ventaja).

Debe manejar programas de edición y diseño, como Photoshop o Lightroom.

Conocer muy bien la administración de redes sociales.

Tener un medio de transporte para ir a la tienda en Hayes Valley, San Francisco, y poder disponer de 5 a 10 horas a la semana.

El pago es de 17.50 dólares por hora (casi 69 mil pesos colombianos). Por tanto, si se trabajan las 10 horas semanales, podría recibir 690 mil pesos.

Por si fuera poco, en caso de necesitar un crédito educativo, la empresa puede concedérselo, según se lee en la descripción del puesto.

Para aplicar solo hay que ir a la página oficial de la compañía y mandar la solicitud.

Otro caso de empleo soñado

Un joven fanático de Los Simpson en Reino Unido se encuentra viviendo el sueño que muchos quisieran tener. Townley es un “fan acérrimo” de Los Simpson y ha contado con la suerte de convertirse en la envidia de muchos de los seguidores de la popular serie estadounidense, después de dar a conocer que le pagan 6.804 dólares por ver y analizar todos los episodios.

“Se me pide que analice críticamente cada episodio y me atiborro de rosquillas veganas gratuitas que me envían cada semana, ¿a quién no le gustaría?”, declaró Townley a Jam Press, cuyo testimonio recoge el New York Post.

Durante cada episodio debe analizar cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales y hasta la introducción. Sin embargo, aunque cobrar por ver televisión puede parecer un trabajo de ensueño, el joven dice que no todo es diversión.

“No es tan sencillo como ver unos cuantos episodios y relajarse en el sofá. Tengo que sentarme con mis notas y un bolígrafo y anotar cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales con la secuencia de la pizarra y el gag del sofá”, agrega Townley, que de día trabaja en una cafetería.