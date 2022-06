“Ese ‘man’ cambió al país”: Petro confesó cómo quiere ser recordado por los colombianos

Alexánder Torrenegra, director general de Torre.co y reconocido jurado del programa Shark Tank, entrevistó este miércoles al candidato presidencial Gustavo Petro y le preguntó sobres sus diferentes propuestas, principalmente en el campo de la innovación y el emprendimiento.

“Estamos con Gustavo Petro, uno de los dos candidatos a la Presidencia de Colombia. Aquí estamos para conversar de tecnología y emprendimiento. Mi objetivo ha sido que los colombianos conozcamos las propuestas de ambos candidatos”, precisó inicialmente el empresario.

El líder del Pacto Histórico aseguró en el diálogo con Torrenegra que la estructura de la economía colombiana tiene que transformarse y priorizar la calidad de vida de los ciudadanos.

“Nosotros tenemos que cambiar la estructura económica del país. En eso consiste un verdadero cambio, un cambio real implica el cambio económico y el resultado de este debe llevar a que la gente viva mejor”, indicó.

Ante la escasez de internet en las zonas rurales del territorio nacional, el exalcalde de Bogotá puntualizó que la conectividad y la educación son fundamentales en su programa de gobierno. Asimismo, afirmó que no habrá cobros tributarios extra para los emprendimientos que reinviertan su capital.

El cordobés, de igual manera, aprovechó esta entrevista para destacar que buscarán cerrar la brecha de género que existe actualmente en el campo laboral tecnológico, ya que de 10 hombres solo una mujer trabaja en este sector.

“Me parece que Colombia necesita una alfabetización digital. Sería clave que los jóvenes hagan un servicio social de alfabetización con los más viejos, los cuales no conocen estas prácticas digitales”, expresó inicialmente.

Luego, añadió: “Hoy tenemos un analfabetismo digital muy alto. Necesitamos pasar a ser una sociedad del conocimiento. La escasez de recursos hace que no haya una buena calidad en la educación. Tenemos que introducir la programación desde las bases”.

El candidato del Pacto Histórico finalmente reveló cómo le gustaría ser recordado por la sociedad colombiana cuando se muera y señaló que espera dejar un legado para las futuras generaciones.

“Me gustaría que me preguntaran más en las entrevistas sobre cultura y cómo desarrollar una sociedad del conocimiento. Además, me gustaría que me recordaran como ese ‘man’ que cambió a Colombia”, concluyó Petro.

La charla virtual, a la que se sumaron más de 100.000 personas a través de las diferentes redes sociales (Instagram, Twitter y YouTube), tuvo una audiencia de cerca de 200.000 espectadores.

Caber recordar que el reconocido jurado del programa Shark Tank también entrevistó esta semana al ingeniero Rodolfo Hernández, quien expuso algunas de sus iniciativas con respecto al emprendimiento y la tecnología.

De acuerdo con la última encuesta publicada por Invamer, el reconocido empresario santandereano (48,2 %) le saca una leve ventaja a Petro (47,2 %). Sin embargo, estas cifras darían un empate técnico entre los dos candidatos.

Antioquia, el Eje Cafetero, el centro del país y los Llanos Orientales muestran un claro favoritismo por Rodolfo Hernández, mientras que la costa Caribe y el Pacífico se inclinan por el líder del Pacto Histórico.