Indignante: ciudadana extranjera agredió a funcionaria de TransMilenio que le pidió pagar su pasaje

El tema de los colados en TransMilenio sigue originando diferentes reacciones, especialmente cuando funcionarios del sistema que intentan evitar que se presenten estos casos son agredidos por quienes cometen esta irregularidad.

En video quedó registrado el momento en el que una mujer que evade el pago del pasaje atacó a una gestora de convivencia, quien le reclamó por esa acción.

La mujer, al parecer de nacionalidad venezolana, vestida con un pantalón color crema y blusa negra, agredió a la funcionaria tomándola del cabello, con quien forcejea durante varios segundos en la estación, que no fue identificada inicialmente.

El forcejeo continúa mientras hacen presencia uniformados de la Policía Nacional que intervienen tratando de separar a la atacante.

También intentan controlar la situación otros gestores de convivencia de TransMilenio, vestidos con chaquetas rojas, pero solo se superó la situación, tras la intervención de las autoridades.

El hecho quedó grabado en un video que fue compartido a través de Instagram por asoredcolombia, en el que se ve el forcejeo mientras muchas personas comentan lo que sucede.

“Agresión a funcionaria de TransMilenio. Gestora de convivencia fue agredida por extranjeros que evadieron el pago del pasaje”, indicó.

El video generó muchos comentarios, especialmente por parte de usuarios del sistema que reclaman más acciones de las autoridades para controlar el ingreso de personas al sistema sin pagar el pasaje y de delincuentes que utilizan las estaciones para robar.

“¿Y qué pasó con la que se coló, la metieron presa, la van a deportar a Venezuela?”; “Espero haya sido detenida y deportada, o me imagino, la llevan a la Alcaldía y le dan un subsidio y a la funcionaria la echan”, señalaron algunos de los internautas, que comentaron el hecho.

Otros indicaron que “pues que la devuelvan a su país, simplemente debe pagar su pasaje” y “cárcel para quien agreda a estos funcionarios. Ellos están para controlar y asegurar el orden y la seguridad de quienes pagan y usan el sistema”.

Se han registrado más de 178 casos de agresión a gestores de convivencia de TransMilenio. En lo que va corrido de 2023 se han presentado 22 casos registrados. - Foto: Captura de video Twitter @jairopulgarin

Reacción de TransMilenio

En relación con este caso, la empresa señaló que se interpondrán las acciones legales correspondientes debido a las agresiones de que fueron víctimas tres funcionarios.

“Respecto a las agresiones que sufrieron dos de nuestros gestores y un vigilante, TransMilenio S. A. ha dispuesto todos los elementos y soportes posibles, además de las denuncias formales ante a las autoridades, para que se pueda demostrar la comisión de lesiones personales con agravante de agresión a servidor público”.

Y añadió que “serán las autoridades quienes determinarán con el debido proceso la tipificación de la conducta, los presuntos cargos y las posibles sanciones que podrían llegar a aplicarse a cualquier agresión, sea a usuarios o servidores, llegando hasta a 32 meses de privación de la libertad”.

El asesor en seguridad ciudadana TransMilenio, Andrés Nieto, señaló que dentro de esta estrategia se pasó de 402 a 1.175 gestores, de 482 a 1.415 policías y se llegó a más de 400 vigilantes. - Foto: TransMilenio

Igualmente, indicó que “los retos en seguridad en el sistema de transporte masivo de Bogotá, que transporta más de 3 millones de personas cada día (es más del total de la población de Medellín o Cali; el doble de Barranquilla y tres veces más del total de habitantes de Cartagena), son una necesidad urgente”

“Por ello se ha creado a petición de los usuarios y usuarias el plan de seguridad más ambicioso en la historia de TransMilenio”.

Según señaló, en 2023 llegaron más de 1.000 policías adicionales al sistema, además se triplicará el número de gestores para organizar filas, estaciones, espacios y disminuir los factores de oportunidad para los delincuentes.

Mujer colada en TransMilenio es agredida por otra pasajera. - Foto: Getty Images / Captura de Pantalla cuenta de Twitter @gloriadiazm

“Sin embargo, el grupo que está al servicio de la ciudadanía no puede seguir siendo violentado al solicitar comportamientos básicos como no empujar, hacer filas o no incomodar a otros usuarios”, enfatizó.

Finalmente, indicó que “la violencia se desescala en el día a día y todo minuto que las autoridades se desgasten en temas que son de cultura ciudadana, son tiempo valioso perdido contra los delincuentes y acosadores en el sistema”.

Por su parte, el asesor en seguridad ciudadana TransMilenio, Andrés Nieto, señaló que dentro de esta estrategia se pasó de 402 a 1.175 gestores, de 482 a 1.415 policías y se llegó a más de 400 vigilantes.

“El problema hoy también es de cultura ciudadana y ahí necesitamos la colaboración de cada uno de los (as) usuarios y usuarias. No puede ser que nuestros colaboradores o incluso otras personas que usan el sistema terminen agredidos”, indicó.

Agregó que “las cifras no son menores. Durante 2022 más de 500 personas terminaron lesionadas y requirieron atención médica. Estamos hablando de conductores o personas que trabajan en las vías y en las troncales”.

“Y para los gestores (de convivencia) no es menor más de 178 casos. En lo que va corrido de 2023 estamos hablando de 22 casos registrados. En los últimos, donde se hicieron las capturas, donde se pusieron a disposición de los jueces y los fiscales, se van a imputar los cargos de lesiones personales, con la gravedad de agresión a servidor público”.