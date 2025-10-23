Suscribirse

Cápsula

La educación y la tecnología se darán cita en el ‘MoodleMoot Colombia 2025′

El evento reunirá a expertos y líderes para debatir sobre innovación y transformación digital en el aprendizaje.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de octubre de 2025, 11:46 p. m.
‘MoodleMoot Colombia 2025′
‘MoodleMoot Colombia 2025′ | Foto: MoodleMoot

La innovación educativa y la tecnología volverán a encontrarse en un mismo escenario durante el MoodleMoot Colombia 2025, que se realizará los próximos 29 y 30 de octubre en el Edificio Legacy de la Universidad EAN, en Bogotá. El evento reunirá a líderes del sector educativo, expertos internacionales y tomadores de decisión para debatir sobre las tendencias que están transformando el aprendizaje en el país y la región.

Durante dos días, la agenda abordará el concepto de educación Future Ready e incluirá conferencias magistrales, paneles y showcases de empresas aliadas.

Entre los conferencistas confirmados se destacan Carlos Enrique Cavelier, con la charla ‘Liderazgo y propósito en educación’; Diego Molano Vega, exministro TIC, quien presentará el caso de transformación digital de ETB; Claudia Aparicio, experta en innovación educativa; y Harold Castilla, rector de Uniminuto, con ‘Movilidad social y educación para todos’. También participarán Juan Pablo Neira, Arturo Goldberg, Felipe Arango y Andrés Méndez, entre otros.

‘MoodleMoot Colombia 2025′
‘MoodleMoot Colombia 2025′ | Foto: MoodleMoot

El evento contará además con paneles como ‘Política pública y educación’, con la participación de Andrea Escobar y María Victoria Angulo, y la presencia de Moodle Partners y compañías como EduLabs, Buen Data, POK, Friedman, Lenz, Salzburg, Smowl Tech y EdTake.

Fernando Valenzuela, CEO de EdLatam Alliance, señaló: “Con Moodle y EdLatam estamos construyendo un futuro en el que la educación sea digital y profundamente humana—arraigada en la colaboración, la adaptabilidad y la inclusión”.

MoodleMoot Colombia forma parte de la red global de eventos MoodleMoot y busca “promover la cocreación de soluciones tecnológicas al servicio del aprendizaje”. La inscripción está disponible en www.moodlemootcolombia.com.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Agmeth Escaf entrega su vaticinio para la consulta del Pacto Histórico del domingo y alista posible salto al Senado

2. Destapan la última publicación del fallecido integrante de ‘Buen Día, Colombia’: “Viejos recuerdos”

3. Congresista estadounidense Carlos Giménez pide “unirse detrás de un solo candidato” para vencer al petrismo

4. Donald Trump le dijo a Gustavo Petro que es “un líder tonto” y así le respondió el presidente

5. Toronto Blue Jays pone fin a los rumores y toma decisión a pocas horas de la Serie Mundial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EventosEventos Bogota

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.