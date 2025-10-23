La educación y la tecnología se darán cita en el ‘MoodleMoot Colombia 2025′

La innovación educativa y la tecnología volverán a encontrarse en un mismo escenario durante el MoodleMoot Colombia 2025, que se realizará los próximos 29 y 30 de octubre en el Edificio Legacy de la Universidad EAN, en Bogotá. El evento reunirá a líderes del sector educativo, expertos internacionales y tomadores de decisión para debatir sobre las tendencias que están transformando el aprendizaje en el país y la región.

Durante dos días, la agenda abordará el concepto de educación Future Ready e incluirá conferencias magistrales, paneles y showcases de empresas aliadas.

Entre los conferencistas confirmados se destacan Carlos Enrique Cavelier, con la charla ‘Liderazgo y propósito en educación’; Diego Molano Vega, exministro TIC, quien presentará el caso de transformación digital de ETB; Claudia Aparicio, experta en innovación educativa; y Harold Castilla, rector de Uniminuto, con ‘Movilidad social y educación para todos’. También participarán Juan Pablo Neira, Arturo Goldberg, Felipe Arango y Andrés Méndez, entre otros.

‘MoodleMoot Colombia 2025′ | Foto: MoodleMoot

El evento contará además con paneles como ‘Política pública y educación’, con la participación de Andrea Escobar y María Victoria Angulo, y la presencia de Moodle Partners y compañías como EduLabs, Buen Data, POK, Friedman, Lenz, Salzburg, Smowl Tech y EdTake.

Fernando Valenzuela, CEO de EdLatam Alliance, señaló: “Con Moodle y EdLatam estamos construyendo un futuro en el que la educación sea digital y profundamente humana—arraigada en la colaboración, la adaptabilidad y la inclusión”.