Mujer estalla en cólera porque le roban tarjeta de juegos a su bebé

A través de las redes sociales una madre denunció que mientras estaba en un centro comercial de Bogotá con su hijo se le cayó la tarjeta que se utiliza para acceder a los juegos mecánicos y que, cuando unas personas que estaban en la zona se dieron cuenta, se la robaron así no más.

En su denuncia, la mujer insiste en que este tipo de situaciones de injusticia son los que tendría el país con altos índices de inseguridad, ya que afirma que no solamente se está inseguro por el crimen organizado y la delincuencia común, sino por pequeños actos de “deshonestidad” en ambientes públicos.

“En Unicentro, se me cae la tarjeta de los juegos de niños en una atracción donde había 4 adultos acompañando a sus bebés. En vez de devolverla, se la roban. No, Colombia no está mal solo por los bandidos raponeros, sino por la gente deshonesta en su cotidianidad”, aseveró a través de su cuenta de Twitter.

El caso levantó la furia de los usuarios en redes, quienes comenzaron a comentar la publicación, dándole la razón a la mujer, afirmando que el hecho era reprochable, mientras otras personas cuentan historias similares.

Con más de 501 retuits, 27 trinos citados y 2.283 ‘me gusta’, el trino se ha viralizado y tiene a la audiencia en redes afirmando que no se debería dejar impune, ya que esto sería lo que también hace que continúe el hurto y la delincuencia.

“En Bulevar Niza mi hija de 4 años deja su peluche en una atracción mientras corre a otra. Al volver a recogerlo, otra niña lo tiene en sus manos. Cuando pido que lo devuelva, la mamá dice: ‘Para que lo deja tirado, ahora es de mi hija’. Criando ladrones...”, escribió otro usuario en la publicación, afirmando que en otros sectores de la capital del país también se estaría viviendo y que además, estaría siendo promovido por adultos hacia menores de edad.

“El principal problema de Colombia no son sus políticos, gobernantes, grupos armados ni delincuencia común, es la sociedad en general que tiene la cultura y la antiética del incumplimiento de las normas, las obligaciones, del irrespeto por todo y por todos”, continuó reflexionando otro usuario, afirmando que se necesitaría educar en valores para evitar este tipo de problemas a futuro, haciendo referencia a que el problema de la inseguridad en el país proviene de esta carencia.

Entre tanto, hay quienes afirman que este tipo de situaciones no pasan en todo el territorio nacional, por lo que sería injusto decir que todo el país tiene un problema de deshonestidad. “No es Colombia. Si le pasa eso en un pueblo cundiboyacense, alguien recoge la tarjeta, la busca a usted y se la entrega sonriendo, con un ‘se le cayó esto, sumercé’. La que se jodió es Bogotá”, sentenció un usuario.

Mientras tanto, apoyando el mismo punto anterior, otra persona reforzó con un caso extranjero. “Dejo el celular en una banca dentro de un shopping en York, Pennsylvania. Me devuelvo 10 minutos después y lo trae una muchacha afroamericana a reportarlo a un guardia. ¡Diferencia!”, aseguró un hombre indicando que el problema estaba en la población bogotana, ya que algunos no tendrían la misma cultura ciudadana que en otras regiones, sea del mundo o del país.