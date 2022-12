Novena de aguinaldos 2022, día 1: oraciones y cantos para el 16 de diciembre

Desde este 16 de diciembre, las familias de la fe católica y todas aquellas que celebran el nacimiento de Jesús con el tradicional rezo, se reúnen cada día alrededor del pesebre por los próximos 9 días para recordar el camino que María y José hicieron previo al nacimiento del Niño Dios.

Así entonces, la novena de aguinaldos es una tradición infaltable para las familias católicas colombianas, puesto que es un tiempo de reflexión y un recordatorio, junto con la Semana Santa, de los sacrificios, promesas, regalos, y demás situaciones que ha expresado Dios para con ellos.

El primer día de la novena representa uno de los hitos más importantes de esta religión, puesto que antes de que el Espíritu Santo se pose sobre María para posar sobre ella a Jesús, durante este día se revela la importancia de la venida de Jesucristo a la Tierra, debido al pecado del hombre y la necesidad de un sacrificio que borre los pecados de la Humanidad, además de acercar los lazos entre los hombres y Dios.

A continuación, las oraciones para el primer día de la novena de aguinaldos:

Oración de todos los días

Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro hijo la prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio; yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio.

En retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén.

* (Se reza tres veces Gloria al Padre).

Consideraciones

Aunque anteriormente solamente se rezaba la palabra bíblica sobre el primer día de la novena, durante los últimos años las familias han comenzado a agregar, además de la palabra, algunas reflexiones para meditar sobre el significado de la travesía de María y José para poder tener al Hijo de Dios, además de lo que significa la llegada de este.

Las familias se reúnen alrededor del pesebre para hacer la novena de aguinaldos. - Foto: Getty Images

Día Primero

En el principio de los tiempos, el Verbo reposaba en el seno de su Padre en lo más alto de los cielos; allí era la causa, a la par que el modelo de toda la creación. En esas profundidades de una incalculable eternidad permanecía el Niño de Belén antes de que se dignara bajar a la Tierra y tomara visiblemente posesión de la gruta de Belén. Allí es donde debemos buscar sus principios que jamás han comenzando; de allí debemos datar la genealogía de lo eterno, que no tiene antepasados y contemplar la vida de complacencia infinita que allí llevaba.

La vida del Verbo eterno en el seno de su Padre era una vida maravillosa y. sin embargo, ¡misterio sublime!, busca otra morada, una mansión creada. No era porque en su mansión eterna faltase algo a su infinita felicidad, sino porque su misericordia infinita anhelaba la redención y la salvación del género humano, que sin Él no podría verificarse. El pecado de Adán había ofendido a Dios y esa ofensa infinita no podía ser condonada sino por los méritos del mismo Dios. La raza de Adán había desobedecido y merecido un castigo eterno; era pues necesario para salvarla y satisfacer su culpa, que Dios, sin dejar el cielo, tomase la forma del hombre sobre la Tierra y con la obediencia a los designios de su Padre expiase aquella desobediencia, ingratitud y rebeldía.

Era necesario, en las miras de su amor, que tomase la forma, las debilidades e ignorancias sistemáticas del hombre; que creciese para darle crecimiento espiritual; que sufriese, para enseñarle a morir a sus pasiones y a su orgullo. Y por eso el Verbo eterno, ardiendo en deseos de salvar al hombre, resolvió hacerse hombre también y así redimir al culpable.

Oración a la Santísima Virgen María

Soberana María que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo. ¡Oh dulcísima madre!, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén.

* (Se reza cinco veces el Avemaría).

Oración a José

¡Oh santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús! Infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan soberanos misterios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervoroso deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén.

* (Se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria).

Oración al Niño Jesús

Acordaos, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijisteis a la venerable Margarita del santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado”. Llenos de confianza en vos, ¡oh Jesús!, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que no que dará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén.

* (Se reza tres veces Gloria al Padre).

El 24 y el 25 de diciembre son los día más comunes para entregar regalos. - Foto: Getty Images

Gozos

Esta sección de la novena de aguinaldos suele ser la más querida por los pequeños de la casa, puesto es el momento de sacar las maracas, las panderetas y comenzar a cantar en medio de cada frase. Además de augurar la llegada del compartir, ya que como es tradición, al terminar la novena el anfitrión ofrece un bocadillo para los asistentes.