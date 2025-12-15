Gozos para la Novena de Aguinaldos 2025: cuántos son y cómo se rezan

Desde el martes 16 de diciembre, los creyentes realizan la tradicional Novena de Navidad, también conocida como Novena de Aguinaldos, con el objetivo de prepararse para la llegada del Niño Jesús.

Esta práctica católica consta de una oración para todos los días, las oraciones a la Virgen María, a San José y al Niño Jesús, así como una consideración del día que cuenta los meses previos al nacimiento de Jesús y su llegada a Belén.

Adicionalmente, están los gozos, que son estrofas cortas que se cantan o recitan diariamente en la novena, animando a todos los integrantes de la misma a participar con fervor.

En total, la Novena de Aguinaldos tiene 12 gozos, los cuales son:

1. ¡Oh, Sapiencia suma del Dios soberano,

que a infantil alcance te rebajas sacro!

¡Oh, Divino Niño, ven para enseñarnos

la prudencia que hace verdaderos sabios!

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

2. ¡Oh, Adonai potente que Moisés hablando,

de Israel al pueblo diste los mandatos!

¡Ah, ven prontamente para rescatarnos,

y que un niño débil muestre fuerte el brazo!

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

3. ¡Oh, raíz sagrada de José que en lo alto

presenta al orbe tu fragante nardo!

Dulcísimo Niño que has sido llamado

Lirio de los valles, Bella flor del campo.

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

4. ¡Llave de David que abre al desterrado

las cerradas puertas de regio palacio!

¡Sácanos. Oh Niño con tu blanca mano,

de la cárcel triste que labró el pecado!

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

5. ¡Oh, lumbre de Oriente, sol de eternos rayos,

que entre las tinieblas tu esplendor veamos!

Niño tan precioso, dicha del cristiano,

luzca la sonrisa de tus dulces labios.

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

6. ¡Espejo sin mancha, santo de los santos,

sin igual imagen del Dios soberano!

¡Borra nuestras culpas, salva al desterrado

y en forma de niño, da al mísero amparo!

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

7. ¡Rey de las naciones, Emmanuel preclaro,

De Israel anhelo Pastor del rebaño!

¡Niño que apacientas con suave cayado

ya la oveja arisca, ya el cordero manso!

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

8. ¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto

bienhechor rocío como riego santo!

¡Ven hermoso Niño, ven Dios humanado!

¡Luce, Dios estrella! ¡Brota, flor del campo!

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

9. ¡Ven, que ya María previene sus brazos,

do su niño vean, en tiempo cercanos!

¡Ven, que ya José, con anhelo sacro,

se dispone a hacerse de tu amor sagrario!

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

10. ¡Del débil auxilio, del doliente amparo,

consuelo del triste, luz del desterrado!

¡Vida de mi vida, mi dueño adorado,

mi constante amigo, mi divino hermano!

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

11. ¡Ven ante mis ojos, de ti enamorados!

¡Bese ya tus plantas! ¡Bese ya tus manos!

¡Prosternado en tierra, te tiendo los brazos,

y aún más que mis frases, te dice mi llanto!

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

12. ¡Ven Salvador nuestro por quien suspiramos!