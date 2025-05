Restaurar muebles con historia es una tendencia de diseño que se impone en Colombia

El diseño de interiores dio un giro. Hoy no basta con llenar un espacio de objetos nuevos. Lo que realmente marca la diferencia es integrar piezas con carácter, historia y materialidad honesta. Por eso, la restauración dejó de ser un oficio del pasado y se convirtió en un recurso clave de estilo.

Piezas con décadas de uso, fabricadas en maderas nobles y acabados originales, difíciles de encontrar en serie, están tomando protagonismo. No se trata de antigüedades costosas ni de mobiliario vintage de colección, sino de objetos cotidianos con valor estético que se integran en propuestas modernas.

Marcas como Lurdes le apuestan no solo a reparar, sino que también transforman espacios al reintroducir piezas que ya existían. “Cada mueble que llega trae una textura distinta, una forma de uso que ya no se fabrica, una historia que no hace ruido, pero se siente”, explica.