“Siento asco”: Juanita Gómez le siguió la pista a hombre que al parecer mató a su mascota; Fiscalía revela detalles de la investigación

El pasado 16 de octubre, los habitantes del barrio Timiza, en la localidad de Kennedy, denunciaron que un sujeto en estado de alicoramiento al parecer mató a golpes a su mascota, un perro de raza pug. A la tristeza de la comunidad se sumó la indignación, dado que el hombre fue dejado en libertad luego de haber sido trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) por uniformados de la Policía.

La periodista Juanita Gómez le puso la lupa al tema para ver qué pasará con el señalado agresor e incluso conversó con un miembro del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía, con el fin de entender por qué el sujeto fue dejado en libertad. La buena noticia es que el proceso judicial continúa, pese a que en este momento el sindicado de quitarle la vida al perro no se encuentra tras las rejas.

En las redes sociales de SEMANA, Juanita Gómez reveló la respuesta del fiscal Alejandro Gaviria, encargado de asuntos de protección animal del ente investigador, una vez lo consultó. ¿Qué le dijo?

“El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) adelanta la recolección probatoria en actividades investigativas para imputar en los próximos días al presunto responsable por el delito de maltrato animal agravado”, expuso el fiscal.

Seguramente, como pruebas de lo sucedido, el ente investigador presentará un video entregado por sus vecinos que daría cuenta del maltrato, así como del llanto del perrito por los presuntos golpes de los que fue víctima. Puede que también anexe la grabación en la que se escucha a una mujer reclamándole por el presunto asesinato: “¿Dónde está la perrita?, no la vemos” y “¿por qué el perrito no ha salido?”.

En cuanto al porqué el hombre hoy no permanece en un centro de reclusión, el fiscal expuso. “El hombre ya fue individualizado e identificado. Es necesario aclarar que la legislación penal colombiana permite que las personas involucradas en algunos delitos, entre estos el maltrato animal, se defiendan en libertad, sin que esto implique que no se continúe con el proceso penal, buscando que la persona sea sancionada y acarree las sanciones que la ley contempla”.

¿Qué opina Juanita Gómez?

“Siento vergüenza, tristeza y asco por este caso que se ha hecho viral en redes sociales, que vimos, donde un hombre, a golpes, acaba con la vida de su mascota, de su perrito pug. Esto pasó en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá”, opinó, inicialmente, la periodista de SEMANA.

¿Por qué vergüenza? “Porque cuando me pongo a revisar las cifras y se las pido a Protección Animal en Bogotá, recibo el siguiente dato: más de 5.200 casos registrados, reportes de personas que han llamado desde distintas localidades a denunciar abandono o maltrato contra los animales”.

Y la tristeza, ¿en qué sentido? “Tristeza porque así funciona la ley en Colombia, a este hombre lo captura la Policía y luego lo deja libre. Pero no es porque quieran dejarlo libre, así es la ley, así funciona, se pueden defender en libertad”.

Por último, Juanita Gómez argumentó por qué lo sucedido le genera asco, así como realizó un llamado a denunciar, cámara en mano, los casos de maltrato animal hasta que cesen.

“Siento asco porque somos una sociedad que lo permite, porque somos una cultura que cree que nos podemos desquitar con los animales, que cree que está bien, que no pasa nada, que no importa. Con ley o sin ley no debería pasar. Acá también es importante que todos sigamos denunciando este tema, que en lo posible grabemos y llamemos a Protección Animal hasta que por fin llegara ese día”, concluyó.