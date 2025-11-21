Suscribirse

Bogotá

Esta es la nueva ubicación temporal de estación Calle 22 de TransMilenio: conozca las rutas que operarán

Las columnas del viaducto quedarán dentro del trazado de la estación, sin representar riesgo para quienes transitan por el lugar.

21 de noviembre de 2025, 11:28 p. m.
Hay menos filas y los viajes son más seguros
El traslado responde a la necesidad de liberar frentes de obra del viaducto del Metro. | Foto: Transmilenio, API

La estación Calle 22, ubicada en la troncal Caracas, cambiará su ubicación de forma provisional desde el sábado 22 de noviembre para facilitar los trabajos de construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. La nueva parada temporal quedará instalada sobre la avenida Caracas, entre las calles 19 y 22; el ingreso y la salida de los nuevos usuarios será exclusivamente por la calle 19.

Contexto: TransMilenio llegará por primera vez a Cota: la extensión que beneficiará a más de 11 millones en la región Bogotá-Cundinamarca

El traslado responde a la necesidad de liberar frentes de obra del viaducto del Metro mientras se garantiza la continuidad del servicio de TransMilenio en el centro de la ciudad. La empresa Metro de Bogotá y TransMilenio han coordinado la instalación de la estructura temporal para evitar interrupciones mayores en la operación.

¿Qué encontrará el usuario en la estación temporal?

La estación temporal utiliza módulos metálicos desmontados y adaptados, un formato que ya se ha empleado en otras ubicaciones provisionales del sistema. Contará con torniquetes, zona de taquillas, accesos para personas con movilidad reducida y señalización completa para orientar a los usuarios dentro del punto de servicio.

Contexto: TransMilenio anuncia importante cambio para todos sus usuarios: ojo con estación que estará cerrada

Según las autoridades, las columnas del viaducto quedarán dentro del trazado de la estación, sin representar riesgo para quienes transitan por el lugar. La recomendación es mantener el orden en los flujos peatonales mientras duren las obras.

La prestación de los servicios troncales está garantizada. Los horarios y rutas podrán consultarse a través de la TransMiApp o en los canales oficiales de TransMilenio.

La apertura de esta estación provisional hace parte de los ajustes operativos necesarios para continuar la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Contexto: Volvió a pasar en TransMilenio: escuchan ruidos bajo tierra de una estación y lo hallado sorprendió

El proyecto registra un avance del 67,17% con corte al 31 de octubre, de acuerdo con la Alcaldía y la Empresa Metro de Bogotá. Estas intervenciones implican cambios temporales en la operación de TransMilenio en puntos específicos del corredor de la avenida Caracas.

Las autoridades han habilitado un punto de atención para resolver dudas sobre la operación y el avance de las obras del Metro. La oficina del tramo 5 se encuentra en la Carrea 13a No. 38-90, en la localidad de Santa Fe. También se puede escribir al correo socialtramo5@metro1.com.co

Hasta el mes pasado, la Línea 1 del Metro de Bogotá ha mostrado grandes avances, y hasta el momento, han llegado a la ciudad tres de los 30 trenes que operarán en la primera línea. En el patio-taller de Bosa se han instalado 905 metros de rieles de prueba, donde los trenes serán ensayados antes de iniciar su operación comercial.

