Esta es la nueva ubicación temporal de estación Calle 22 de TransMilenio: conozca las rutas que operarán

La estación Calle 22, ubicada en la troncal Caracas, cambiará su ubicación de forma provisional desde el sábado 22 de noviembre para facilitar los trabajos de construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. La nueva parada temporal quedará instalada sobre la avenida Caracas, entre las calles 19 y 22; el ingreso y la salida de los nuevos usuarios será exclusivamente por la calle 19.

El traslado responde a la necesidad de liberar frentes de obra del viaducto del Metro mientras se garantiza la continuidad del servicio de TransMilenio en el centro de la ciudad. La empresa Metro de Bogotá y TransMilenio han coordinado la instalación de la estructura temporal para evitar interrupciones mayores en la operación.

Atención, Bogotá: la estación de TransMilenio Calle 22 cambia de ubicación. Desde el 22 de noviembre funcionará en la av. Caracas, entre calles 19 y 22.

El ingreso será exclusivamente por la calle 19. Los servicios troncales seguirán operando con normalidad.

— Metro de Bogotá, November 18, 2025

¿Qué encontrará el usuario en la estación temporal?

La estación temporal utiliza módulos metálicos desmontados y adaptados, un formato que ya se ha empleado en otras ubicaciones provisionales del sistema. Contará con torniquetes, zona de taquillas, accesos para personas con movilidad reducida y señalización completa para orientar a los usuarios dentro del punto de servicio.

Según las autoridades, las columnas del viaducto quedarán dentro del trazado de la estación, sin representar riesgo para quienes transitan por el lugar. La recomendación es mantener el orden en los flujos peatonales mientras duren las obras.

La prestación de los servicios troncales está garantizada. Los horarios y rutas podrán consultarse a través de la TransMiApp o en los canales oficiales de TransMilenio.

La apertura de esta estación provisional hace parte de los ajustes operativos necesarios para continuar la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

El proyecto registra un avance del 67,17% con corte al 31 de octubre, de acuerdo con la Alcaldía y la Empresa Metro de Bogotá. Estas intervenciones implican cambios temporales en la operación de TransMilenio en puntos específicos del corredor de la avenida Caracas.

Las autoridades han habilitado un punto de atención para resolver dudas sobre la operación y el avance de las obras del Metro. La oficina del tramo 5 se encuentra en la Carrea 13a No. 38-90, en la localidad de Santa Fe. También se puede escribir al correo socialtramo5@metro1.com.co