A Rigoberto Urán solo le quedó “empezar a rezar” en un puerto de montaña como Les Praeres

La etapa 9 de la Vuelta a España, la cual se llevó entre el Villaviciosa y el puerto de montaña de primera categoría en Les Praeres, le sacó una cana a más de un ciclista del pelotón. Este duro ascenso de poco más de cuatro kilómetros y con rampas de hasta el 12% fue una prueba bastante complicada que desde hace varios días los ciclistas ya tenían entre ceja y ceja, al presentarse antes del día de descanso y como una oportunidad para que los favoritos intentaran dar un golpe.

Y así sucedió. Remco Evenepoel, del Quick-Step Alpha Vinyl Team y actual portador del maillot rojo, el cual lo identifica como el líder de la general, les dio una cachetada a sus rivales, quienes no pudieron seguirle el ritmo al belga cuando este lanzó un fuerte ataque a falta de poco más de dos kilómetros para cruzar la línea de meta, la cual fue coronada en primera posición por el sudafricano Louis Meintjes del equipo Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux.

Ni Enrica Mas (Movistar Team) ni Primoz Roglic (Jumbo Visma), segundo y tercero, respectivamente, en la clasificación general pudieron aguantar esta arremetida del belga y terminaron cediendo algunos segundos previo al día de descanso y de cara a la contrarreloj individual que se llevará a cabo en la décima jornada.

Pero si los máximos favoritos se vieron en apuro, ni hablar del resto de ciclistas del pelotón. En cuanto tiene que ver a los ciclistas colombianos, esta jornada tampoco fue un buen día para ellos y así lo dejó saber Rigoberto Urán del EF Education–EasyPost: “Que cosa tan dura. Sufrí bastante, pero llegué”, aseguró el ciclista colombiano para SEMANA en La Ruta, quien se mostró satisfecho con haber coronado el puerto de Les Praeres.

Rigo, quien también ha sido bastante objetivo a lo largo de esta primera semana y ha dejado claro que su nivel es bueno, pero no lo suficiente como para pelearles a los de arriba, bromeó cuando le dijeron que por lo menos “se ha mantenido”. A esto respondió: “¿En dónde? No, hombre, me mantengo por allá atrás. No sé ni dónde llegué”.

Agregó entre risas: “Cuando uno llega a una subida como estas y la empieza reventado, lo más importante es empezar a rezar para que por allá alguien lo empuje, pero la policía no deja”.

El Toro de Urrao sabe que este tipo de etapas son cada día más exigentes y cuando el nivel no es el adecuado solo queda una cosa por hacer en un ascenso de esta categoría: “Yo rezo todo el rosario de aquí pa’rriba, además de todos los que rezan por mí en Colombia”, bromeó. Además, les hizo una petición a todos sus compatriotas de cara a lo que tendrán que afrontar en las próximas dos semanas de competencia: “Que lo sigan haciendo que eso sirve bastante, pero dura, dura, dura, la etapa de hoy”, concluyó.

Finalizada la primera semana de competencia, Rigo se ubica en la casilla 20, a 8′42″ de Evenepoel. El colombiano buscará seguir dando lo mejor de sí mismo en lo que queda de competencia para seguir avanzando en la general y, por lo menos, intentar meterse en alguna fuga las próximas etapas. Si bien no será nada fácil, el pedalista antioqueño no baja la guardia y es optimista con lo que pueda venir en las próximas etapas.