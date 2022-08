David Gaudu sobre la sanción a Nairo Quintana: “No todos siguen las reglas”

El francés ha tenido varios “encontrones” con el pedalista colombiano, por lo que sus comentarios no son una sorpresa.

La noticia de que el ciclista colombiano Nairo Quintana dio positivo para tramadol, una sustancia que está prohibida por la UCI desde 2019, le ha dado la vuelta al mundo y son muchos los que se han atrevido a opinar sobre lo que ocurrió con el ciclista del Arkea Samsic.

Si bien Nairo negó haber consumido dicha sustancia y se retiró de la Vuelta a España para poder preparar su defensa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, la descalificación del colombiano del Tour de Francia sigue en pie mientras se evalúa si perderá sus puntos acumulados en la competencia.

En entrevista para la revista Quest-France, el ciclista francés David Gaudu habló sobre lo ocurrido a Quintana y muchos pudieron notar el resentimiento que existe entre los dos.

“Ni siquiera presté atención al hecho de que Nairo fue degradado. En cualquier caso, sabemos que no todo el mundo respeta las normas”, fue el primer comentario que hizo el pedalista francés sobre la sanción del colombiano.

También afirmó que está lejos de preocuparse por él y lo que ocurra dentro de las competencias. Aseguró que si bien hubo roces con el colombiano en el tour eso no le molesta porque no está montando para él, sino para sí mismo.

“Aunque hubo pequeños resentimientos contra Nairo durante el Tour, no me molesta porque no estoy montando la bicicleta para Quintana sino para mí. Así que mejor déjalo ir, voy a practicar para intentar vencerlo”, dijo Gadau.

Vale la pena recordar que durante el Tour de Francia, los dos pedalistas tuvieron algunos roces por la competencia que llevaban.

Nairo perdió tiempo en el ascenso a Peyragudes, pero logró retener ese cuarto lugar con solo cuatro segundos de diferencia sobre David Gaudu (Groupama-FDJ), que le logró picar una diferencia corta en el último tramo a la línea de meta.

Después de terminar esa etapa, Gaudu habló con los medios de comunicación y se quejó de la actitud del colombiano en el último puerto del día. “Quintana no me ha hecho el relevo en la última subida y decidió atacarme. Mi director deportivo me gritaba que le mordiera y eso hice en la última rampa”, apuntó el líder del Groupama.

Aunque el Cóndor atacó de lejos e intentó despegarse de su rival, la parte más complicada del ascenso le pasó factura con una pérdida que puso en duda su permanencia en ese cuarto puesto. “Vi que arrancó desde muy lejos y me dije a mí mismo: ‘Por amor propio lo voy a alcanzar y a pasar’. No quería subir conmigo, así que ha sido una justa venganza”, sentenció.

Gaudu reconoce que sufrió el desgaste del ritmo que impusieron Vingegaard y Pogacar, pero tuvo control mental para mantenerse con Nairo y atacarlo en el último tramo. “Es mental ahora, está en la cabeza. Llené mi mente de buenas emociones para tratar de aguantar porque me dolían las piernas. Estuve haciendo todo lo posible todo el tiempo”, dijo.

Con solo cuatro segundos de diferencia respecto al corredor del Arkéa-Samsic, se espera otra ofensiva del Groupama en la subida al Huautacam. “Los cinco primeros en el Tour, ya es enorme. Todo el equipo ha confiado en mí desde el principio. Todos se han sacrificado por mí un día u otro, quiero aguantar por ellos”, manifestó tras la etapa 17.

“Todo el mundo está al final de su ingenio. Tendré que ser muy fuerte mentalmente”, terminó el ciclista de 25 años que, en esta última semana, se erige como el gran rival de Nairo por sus intereses de terminar lo más alto posible en la general.