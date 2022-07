Tour de Francia 2022: Nairo Quintana vs. David Gaudu, una guerra declarada por el top 5

El Tour de Francia 2022 ha entrado en su recta final con una lucha intensa entre Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) y Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) por la camiseta amarilla. El esloveno dio el golpe en la etapa 17 y avisó que todavía tiene las piernas para poner en aprietos al actual líder de la clasificación general.

Aparte de esa lucha por el título, la general también ha dado capítulos apasionantes por el ingreso al top 5, en el que se encuentra el colombiano Nairo Quintana, detrás de los tres que integran el podio. Nairo perdió tiempo en el ascenso a Peyragudes, pero logró retener ese cuarto lugar con solo cuatro segundos de diferencia sobre su máximo rival, el francés David Gaudu (Groupama-FDJ), que le logró picar una diferencia corta en el último tramo a la línea de meta.

Después de terminar la etapa del miércoles, Gaudu habló con los medios de comunicación y se quejó de la actitud del colombiano en el último puerto del día. “Quintana no me ha hecho el relevo en la última subida y decidió atacarme. Mi director deportivo me gritaba que le mordiera y eso hice en la última rampa”, apuntó el líder del Groupama.

El boyacense arribó en la décima casilla de la etapa 17. - Foto: Getty Images

Aunque el Cóndor atacó de lejos e intentó despegarse de su rival, la parte más complicada del ascenso le pasó factura con una pérdida que puso en duda su permanencia en ese cuarto puesto. “Vi que arrancó desde muy lejos y me dije a mí mismo: ‘por amor propio lo voy a alcanzar y a pasar’. No quería subir conmigo, así que ha sido una justa venganza”, sentenció.

Gaudu reconoce que sufrió el desgaste del ritmo que impusieron Vingegaard y Pogacar, pero tuvo control mental para mantenerse con Nairo y atacarlo en el último tramo. “Es mental ahora, está en la cabeza. Llené mi mente de buenas emociones para tratar de aguantar porque me dolían las piernas. Estuve haciendo todo lo posible todo el tiempo”, dijo.

Con solo cuatro segundos de diferencia respecto al corredor del Arkéa-Samsic, se espera otra ofensiva del Groupama en la subida al Huautacam. “Los cinco primeros en el Tour, ya es enorme. Todo el equipo ha confiado en mí desde el principio. Todos se han sacrificado por mí un día u otro, quiero aguantar por ellos”, manifestó tras la etapa 17.

“Todo el mundo está al final de su ingenio. Tendré que ser muy fuerte mentalmente”, terminó el ciclista de 25 años que, en esta última semana, se erige como el gran rival de Nairo por sus intereses de terminar lo más alto posible en la general.

Lo positivo para el colombiano es que Gaudu no se caracteriza precisamente por ser un especialista en la contrarreloj, lo que los pone en una situación muy igualada de cara a la contrarreloj del fin de semana. En la ‘crono’ de Copenhague, Quintana incluso terminó con mejor tiempo que el francés, terminando los 13 kilómetros de recorrido a 49 segundos del ganador Yves Lampaert, un segundo más rápido que Gaudu.

“Volveremos a mirar hacia adelante y haremos todo lo posible para que Nairo conserve esta posición en la cumbre de Hautacam”, declaró el director deportivo del Arkéa, Yvon Ledanois, al respecto de la declaración de guerra de Gaudu y las sensaciones de lo hecho por Nairo en los Pirineos.

🗣Yvon Ledanois, directeur sportif: « Le bilan est positif ce soir. Nairo demeure quatrième du classement général du Tour de France. Nous regarderons devant demain encore, et nous ferons tout pour que Nairo conserve cette position demain soir au sommet de Hautacam. »#TDF2022 pic.twitter.com/pjAphvc4Wk — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) July 20, 2022

Clasificación general (etapa 17) - Tour de Francia 2022

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), a 67:53:54

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), a 2:18

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), a 4:56

4. Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic), a 7:53

5. David Gaudu (Groupama - FDJ), a 7:57

6. Romain Bardet (Team DSM), a 9:21

7. Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), a 9:24

8. Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe), a 9:56

9. Adam Yates (INEOS Grenadiers), a 14:33

10. Enric Mas (Movistar Team), a 16:35

...

29. Rigoberto Urán (Education First), a 1:29:34

30. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers), a 1:45:08