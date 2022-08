“UCI se lo inventó”: abogado de Nairo Quintana rompió el silencio

El pasado miércoles 17 de agosto se conoció que la Unión Ciclista Internacional (UCI) tomó la decisión de descalificar al ciclista Nairo Quintana del Tour de Francia 2022, por el uso del medicamento tramadol.

Por este motivo, el ganador del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016 perderá los puntos conseguidos para su equipo el Arkéa Samsic en el Tour, donde ocupó el sexto puesto en la general.

Frente a esta decisión tomada por el comité de ciclismo a nivel mundial, el abogado de Nairo salió en su defensa y manifestó que Quintana es inocente de lo que se le acusa y agregó que la “UCI se lo inventó”.

Así lo manifestó Andrés Charria, abogado especializado en deporte y quien lleva el caso de Nairo Quintana sobre el supuesto uso de un medicamento prohibido.

“Es un proceso muy raro. Son cosas nuevas que la UCI se inventa. El tramadol no está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje. Es un opioide sintético que sirve para calmar el dolor. UCI decidió decir que no es dopaje, pero que sí hay sanción”, dijo el abogado en entrevista con el programa Blog Deportivo.

Frente al medicamento en cuestión y a la presunta ingesta de Nairo, el abogado especialista indicó que “el tramadol lo consume cualquier persona porque es muy buen analgésico. Nairo asegura que no lo consumió y yo le creo”.

Frente a la toma de la muestra de sangre que se le realizó a su apoderado, aseguró que es una técnica que no conoce y que, además, todo este procedimiento ha sido “muy apresurado”.

“Todo es muy apresurado y el reglamento solamente da 10 días. Se hizo con una nueva técnica de sangre seca, que no sé que será”, concluyó Charria.

La sanción a Nairo Quintana

La semana en que iniciaría la búsqueda del segundo título de la Vuelta a España para Nairo Quintana no fue como se esperaba. En el transcurso del miércoles 17 de agosto, el colombiano fue sorprendido con una noticia por parte de la Unión Ciclística Internacional con la que no contaba y que lo dejó a días de la tercera grande fuera de tono mentalmente para disputar el recorrido en España.

Tanto así que produjo, tras horas de reflexión sobre la situación, que informara en la madrugada colombiana de este 18 de julio que ya no hará parte de los ocho colombianos que estaban confirmados para la carrera. “Han pasado unas horas y he podido reflexionar durante la noche, ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competencia, aunque ayer había dicho que iba a hacer la Vuelta a España, no me encuentro en condiciones; prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa y estaré trabajando durante estos 10 días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones”, fue el mensaje que dio el deportista.

El pedalista boyacense fue sancionado por infringir la prohibición de uso de tramadol en el Tour de Francia y fue descalificado de la grande boucle, en la que logró el sexto lugar este año.

“Los análisis de dos muestras de sangre seca proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales. De acuerdo con las Reglas Médicas de la UCI, el corredor está descalificado del Tour de Francia 2022. Esta decisión podrá ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de los próximos 10 días”, dice la Unión Ciclista Internacional de manera oficial.

Para infortunio de Quintana y, tras las dos lamentables noticias, la sanción y la baja de la Vuelta a España, ahora resulta que tendrá una nueva preocupación por la cual deberá alertarse: su sexto lugar conseguido en el Tour de Francia 2022 con la descalificación ya había tenido que ser entregado y asimismo tendría que hacer con los 23.000 euros (cerca de 100 millones de pesos) que se adjudicó por haber alcanzado el ‘top 10′ de la edición 109 de la ronda gala, restando sin duda alguna todos los beneficios logrados tras un esfuerzo monumental, los cuales defenderá en los próximos días ante los organismos correspondientes.