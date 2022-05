“Hoy fue el primer asalto”, Pello Bilbao advierte a Carapaz que Landa va por todo

Mikel Landa es uno de los ciclistas que se acerca cada vez más a la maglia rosa de Richard Carapaz. Está a 59 segundos del ecuatoriano en la general, a 15 segundos de Almeida y a 56 de Hindley.

A 10 kilómetros de la meta entre Saló y Aprica, la rueda de atrás de Miklel Landa chocó con la de Pello Bilbao y este sufrió una caída en el último ascenso de la 16.ª etapa del Giro de Italia 2022, en el Valico di Santa Cristina.

“Estoy bien, ha sido a poca velocidad y enseguida me subí a la bici y no tendré problemas”, dijo Pello a SEMANA en la ruta.

Sin embargo, y pese al susto, los españoles del Team Bahrain Victorious terminaron la competencia. Mikel Landa entró en la sexta casilla 1 minuto y 24 segundos después del vencedor Jan Hirt, y Pello Bilbao en el puesto 11 a 3 minutos y 23 segundos. El de Guernica y Luno en España está convencido que un esfuerzo adicional los hubiera puesto en el tercer lugar de la general.

“Una faena nos ha roto el ritmo del trabajo que veníamos haciendo. Podía haber dado un puntito más, pero al final me ha costado entrar. He tenido que hacer un esfuerzo para entrar de nuevo al grupo y el ritmo de Poels me ha sacado de punto. El trabajo ha estado bien hecho, Mikel ha respondido bien, ha llegado a su terreno, confiábamos en él y vamos por buen camino”, confesó a SEMANA en la ruta.

Bilbao tiene como tarea trabajar para que Landa se acerque cada vez más a Carapaz y le quite la maglia rosa. Para lograrlo le quedan cinco etapas.

Hoy el ecuatoriano no tuvo un buen día y el Team Bahrain Victorious lo aprovechó.

“Está claro que hoy ha sido el primer asalto, seguiremos día a día forzando la máquina y en la etapa 20 sacaremos conclusiones. Le vemos igualados. Almeida controla muy bien su ritmo y no se termina de descolgar y lo seguiremos intentando”, advirtió Bilbao a Carapaz.

Clasificación etapa 16

1. Jan Hirt (Intermarché) - 5:40:45

2. Thymen Arensman (Team DMS) - +07″

3. Jai Hindley (Bora–Hansgrohe) - +1′24″

4. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) - m. t.

5. Alejandro Valverde (Movistar Team) - m. t.

Clasificación general del Giro de Italia 2022 tras etapa 16

1. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers)

2. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) - +03″

3. João Almeida (UAE Team) - +44″

4. Mikel Landa (Bahrain Victorious) - +59″

5. Vincenzo Nibali (Astana) - +3′40Team Bahrain-Victorious

6. Domenico Pozzovivo (Intermarché) - +3′48Team Bahrain-Victorious

7. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) - +3′51′'

8. Emmanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) - +4′45Team Bahrain-Victorious

9. Jan Hirt (Intermarché) - +7′42Team Bahrain-Victorious

10. Alejandro Valverde (Movistar Team) - +9′04Team Bahrain-Victorious

15. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) +23′18″

La fracción 17 del Giro de Italia 2022 se podrá observar este miércoles 25 de mayo en directo a partir de las 5:40 a. m. por DirecTV Sports. Igualmente, SEMANA traerá toda la información de lo que pase durante y después de la jornada.