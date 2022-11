Mamá de Egan Bernal muestra dura foto de su proceso contra el cáncer: “Seguimos en la lucha”

Flor Marina Gómez, madre del campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia, sorprendió hace unos días a todos sus seguidores y subió un conmovedor mensaje en las redes sociales.

Mediante las historias de Instagram, la mujer compartió una dura fotografía después de someterse a un nuevo procedimiento médico contra el cáncer. Asimismo, puntualizó que sigue en la lucha para superar esta enfermedad.

“Seguimos en la lucha. Nuestro Padre celestial, manifestando su acto de amor a través de los médicos, familia y amigos, que con su amor hacen que todo sea posible”, fue el mensaje que escribió Gómez para acompañar la postal, que recibió decenas de comentarios de apoyo.

En la imagen, que también se hizo viral rápidamente en las diferentes plataformas digitales, se puede observar a la madre de Egan Bernal acostada en una camilla, mientras hace un gesto con las manos.

Pese a que el proceso iba por buen camino, la progenitora del deportista utilizó recientemente su cuenta personal de Instagram para contarles a sus seguidores una lamentable noticia que recibió con respecto a una patología que le realizaron, ya que reveló que deberá someterse a un nuevo procedimiento quirúrgico en los próximos días debido a que el examen le salió positivo.

“Para las personas que han seguido mi proceso de cáncer de mama, después de la mastectomía, estábamos de la espera de la patología, lamentablemente salió positiva”, indicó inicialmente la mujer.

Luego, añadió: “Esto quiere decir que debo ingresar de nuevo a cirugía para que me hagan un vaciamiento axilar. Pero bueno, vamos con toda, vamos con la misma actitud a seguir luchando. Hay que siempre llevar las cosas de la mejor manera”.

Desde que fue diagnosticada con cáncer, la mamá de Egan Bernal ha dejado en evidencia su actitud positiva para superar este complejo momento. Además, ha mostrado que su fe sigue intacta,

Así ha sido la lucha de Flor Marina contra el cáncer

Flor Marina Gómez habló con SEMANA antes de comenzar su lucha contra esta dura enfermedad y contó que el diagnóstico negativo salió luego de unos exámenes de rutina que quiso practicarse como lo hacía habitualmente.

“Yo venía presentando como una pepita ahí, algo como muy pequeñito, pero no le había puesto mucho cuidado. Sí había asistido muchas veces al médico a que me hicieran la mamografía, pero me decían que me lo hiciera hasta que tuviera los 50 años”, manifestó en este medio.

Igualmente, en aquel momento enfatizó: “De eso se trata la vida, de subidas y bajadas. Diosito nos ha puesto en una muy alta, como los triunfos de mi hijo. También los accidentes de él han sido muy terribles. Esta es una batalla más y de esto se trata la vida. Se vale caer, pero no se vale quedarse ahí, es levantarse y seguir”.

La madre del corredor colombiano le envío hace unas semanas un emotivo mensaje a todas las mujeres que luchan a diario contra el cáncer y les recomendó hacerse con frecuencia el autoexamen.

“El cabello vuelve, las cejas, las pestañas, todo vuelve, pero lo importante es estar con vida. Eso es amor propio. Las mujeres que ya están diagnosticadas, no se den por vencidas. Sí, se puede salir adelante”, concluyó Gómez.