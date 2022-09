Rigoberto Urán y la lista de colombianos que aún no tienen equipo para 2023

La temporada 2022 del ciclismo entra en su recta final con una durísima lucha por la permanencia entre varios equipos como el EF EasyPost, Lotto Soudal, Cofidis, Arkéa-Samsic y Movistar, que parece ya haberse salvado luego del segundo lugar de Enric Mas en la clasificación general de la Vuelta a España 2022.

Quedarse en la categoría World Tour será un factor determinante para el futuro de los equipos y sus corredores, entre ellos los colombianos que aún no han firmado la renovación para el año que viene. En esa encrucijada se encuentran Rigoberto Urán y los demás colombianos del Education First, que no tendrán claro su rumbo hasta que se dispute la última carrera del año.

Dependiendo si permanecen en la máxima categoría, allí se entrarán a tomar decisiones respecto a los contratos. Rigo, ganador de una etapa en la Vuelta, parece el más cercano a continuar al menos por un año más, sin embargo, Esteban Chaves, Diego Camargo y Daniel Arroyave permanecen en la ‘cuerda floja’.

Cabe recordar que el EF contará con Richard Carapaz para el 2023, lo que implica la construcción de un equipo competitivo en torno a su nuevo capo de escuadra. En caso de descender, las obligaciones serán menores y, por lo tanto, habrá que hacer un recorte de personal en el que algunos de los colombianos caerían mal parados.

Durante la ronda ibérica, SEMANA en la Ruta preguntó a Juan Manuel Gárate, director deportivo de la escuadra estadounidense, sobre el futuro de Rigo, a lo que contestó dejando abierta la opción a continuar. “Evidentemente los años van pasando y al final es él quien tiene que decidir lo que quiere hacer y cómo se ve”, dijo.

“El pelotón está cambiando, ya no tiene los espacios que tenía antes, la velocidad es más alta. Al final tú como corredor te vas dando cuenta dónde está tu límite y dónde está tu final también”, completó Gárate.

Lo positivo al respecto del futuro del antioqueño es que ha dicho sentirse fuerte para tener otros dos años más de carrera deportiva, lo que entusiasma a sus seguidores para verlo un par de temporadas más en la élite, antes de tomar el retiro y dedicarse a sus exitosos proyectos personales con la marca Go Rigo Go.

Pero Urán no es el único colombiano de renombre que tiene por definir su destino, pues el caso de Fernando Gaviria también rondó por el paddock del UAE Team Emirates durante La Vuelta. “Es una decisión del equipo, con él hemos hablado. Él sabe las cosas, pero es una comunicación que tiene que ser en su momento”, dijo Joxean Fernández ‘Matxín’, al respecto de lo que pasará con el Misil.

Lo cierto es que Gaviria tiene pie y medio fuera del UAE, pues sus resultados no han terminado de convencer a la directiva, que ya se ha decantado por hacer un equipo fuerte en la clasificación general y no tanto en las victorias al esprint, como unos años atrás.

Fernando Gaviria, miembro del equipo UAE Emirates - Foto: Semana

Aparte de Fernando, en el conjunto emiratí también hay incógnita sobre el contrato de Juan Sebastián Molano, ganador en la Plaza de Cibeles, que termina su vínculo en diciembre y hasta ahora no ha hecho oficial su renovación, aunque no cabe duda que el resultado de la última etapa en España le dio un ‘espaldarazo’ para convencer a sus jefes.

Por último, en el Ineos Grenadiers también se esperan noticias al respecto de un colombiano. Brandon Rivera, gran amigo de Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez, tiene apenas un par de meses de contrato antes de sentarse a negociar una posible renovación o, en el mejor de los casos, una salida a otro equipo en el que tenga más protagonismo.