Tour de Francia 2022: El Arkea de Nairo Quintana, protagonista de una nueva caída masiva

El EF Education First del colombiano Rigoberto Urán también se vio implicado en este incidente y siguen recibiendo duros golpes en este inicio de la ‘Grande Boucle’

Vuelve y juega. Ya parecía bastante extraño que en una nueva etapa de la presente edición del Tour de Francia no se presentaran incidentes de carrera, pero a falta de poco más de 10 kilómetros para llegar al punto de meta en Sonderborg en Dinamarca, lugar donde se despide esta carrera del país nórdico, una nueva caída masiva se presentó, la cual dejó a varios corredores en el suelo, entre estos, algunos de los compañeros de Nairo Quintana, así como los del EF Education First - Easy Post en el que corre el también colombiano Rigoberto Urán.

Y es que corriendo sobre adoquines y en una calle bastante angosta, además de lo apretado que estaba el pelotón, cualquier frenada o movimiento de alguno de los ciclistas podría ocasionar un accidente. Y así sucedió. Varios ciclistas comenzaron a empujarse para buscar la mejor posición en el tramo final, no hubo quien cediera, algunos se fueron en contra de las vallas, hasta que pasó lo que tenía que pasar, los ciclistas se acumularon, se enredaron y besaron el suelo.

Desafortunadamente, a la espera de que se confirme si Quintana sufrió algún golpe fuerte, lo cierto es que el Arkea-Samsic fue uno de los equipos que más sufrió, pues varios de sus corredores se vieron tendidos en el suelo, así como los del EF Education First, quienes no han tenido la mejor de las suertes, ya que en las dos caídas más fuertes que se han presentado en las últimas dos etapas se han visto gravemente afectados.

A diferencia de lo que sucedió en la etapa 2, en la que también varios ciclistas se fueron al suelo a falta de poco más de dos kilómetros, en esta ocasión, lo ciclistas no pudieron perder tiempo a la hora de retomar su bicicleta, pues al estar a más de tres kilómetros para la meta no están protegidos y el tiempo que perdieron sí fue tenido en cuenta y, por consecuencia, con movimientos en la clasificación general

⏪💥 Así se producía la caída dentro de los últimos 🔟 kilómetros. #TDF2022 pic.twitter.com/kFeRsdU9gT — Tour de France COL (@letour_col) July 3, 2022

Cabe señalar que este tipo de incidentes están a la orden del día cuando los diferentes equipos quieren estar lo mejor ubicados para el cierre de la etapa. Sin embargo, cabe señalar que que se busca evitar verse envuelto en estos accidentes, los cuales pueden dejar al cuerpo bastante tocado y con golpes que les podrían impedir rendir de la mejor manera en lo que queda de esta competencia.

Algunas de las consecuencias de estas caídas ya las dejaron ver corredores como el colombiano Daniel Felipe Martínez del INESO Grenadiers y Ruben Guerreiro del EF Education, quienes en sus redes sociales dejaron ver las heridas ocasionadas cuando terminaron en el suelo en la etapa 2 en esa múltiple caída que también se presentó.

Al final, la tercera jornada de la edición 109 de la Grande Boucle terminó con la victoria de Dylan Groenewegen del Bike Exchange. Sin embargo, la polémica no podía faltar, ya que al final de la etapa, Peter Sagan y Caleb Ewan, dos de las grandes figuras del esprint, no pudieron competir por la victoria y terminaron señalando a Van Aert por una ‘jugada sucia’ que, según ellos, influyó en que no pudieran entrar en mejor posición al embalaje. Sagan pasó la línea de meta señalando a su colega del Jumbo-Visma, una imagen que ya trasciende a la opinión crítica de los expertos.

Clasificación de la etapa 3 - Tour de Francia 2022

1. Dylan Groenewegen (NED/BikeExchange) - 4:11:33

2. Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) - m.t.

3. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Deceuninck) - m.t.

4. Peter Sagan (SVK/TotalEnergies) - m.t.

5. Fabio Jakobsen (NED/Quick Step-Alpha Vinyl) - m.t.

6. Christophe Laporte (FRA/Jumbo-Visma) - m.t.

7. Alberto Dainese (ITA/DSM) - m.t.

8. Hugo Hofstetter (FRA/Arkéa-Samsic) - m.t

9. Caleb Ewan (AUS/Lotto-Soudal) - m.t.

10. Danny van Poppel (NED/Bora-Hansgrohe) - m.t.