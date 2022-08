Video | Grave accidente en la etapa 2 de la Vuelta a Burgos; Santiago Buitrago sigue líder

El ciclista neerlandés Timo Roosen (Jumbo-Visma) ha ganado la accidentada segunda etapa de la Vuelta a Burgos 2022, disputada entre Vivar del Cid y Villadiego sobre 158 kilómetros, después de que su compañero David Dekker se cayera en un badén a 500 metros del final y provocara una decisiva caída masiva.

No hubo esprint. No hubo lucha por la etapa. Los únicos tres ciclistas que pudieron evitar a Dekker fueron tres de sus compañeros en el Jumbo-Visma, que logró un triplete engañoso y un triunfo celebrado en meta por un Roosen que no debió hacer tal cosa.

Y es que ganó gracias a la caída de su compañero Dekker, y al hecho de que este arrastró a buena parte del pelotón al suelo o bien a quedarse atrapados tras las bicis y vallas caídas fruto de una enorme montonera. ¿El origen? Un badén en bajada a 500 metros, en plena zona de aceleración para encarar la llegada a meta.

Al estar dentro de la zona de seguridad, Roosen se llevó la etapa y el resto de participantes deberían tener el mismo tiempo, al estar el pelotón agrupado en el momento de la caída masiva. Así, sigue líder de la prueba, pese a verse atrapado, el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious).

El mejor colombiano del día fue el velocista Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), quien gracias a sus muy buenos reflejos logró esquivar a los corredores que se fueron al piso. De no haber sido por velocidad de reacción, el pedalista antioqueño se hubiera visto afectado por la masiva caída.

Una vez sanadas las heridas, salvo que alguien tenga que abandonar a consecuencia de la montonera, los ciclistas afrontan este jueves la tercera etapa de la 44ª Vuelta a Burgos, entre Quintana Martín Galíndez y Villarcayo sobre 156 kilómetros y con el coloso Picón Blanco (HC, con 7,9 kilómetros al 9,2 por ciento de pendiente media) a 36,5 kilómetros de la meta.

¿El futuro del ciclismo colombiano?

Santiago Buitrago es uno de los nombres que empiezan a sonar con fuerza en el entorno del ciclismo profesional. Este bogotano, de 22 años, comienza a hacerse un espacio entre los mejores pedalistas del mundo, tanto así que ya tuvo su debut en el Giro de Italia y su carrera parece ir por buen camino.

Aún siendo un gregario de lujo para el Team Bahrain Victorious, Buitrago muestra aptitudes para en el futuro llegar a ser uno de los líderes del equipo y apuntarle a grandes objetivos, como ganar alguna de las grandes. Es más, esta temporada dejó muy buenas impresiones cuando participó en la corsa rosa.

Siendo el fiel escudero de Mikel Landa, el corredor colombiano sorprendió en varias etapas del Giro, pero dejó su huella en dos de ellas. Con la aprobación de su equipo, Buitrago intentó ir por la victoria de la etapa 15, en la que quedó segundo al ser apenas superado por Giulio Ciccone.

Dos jornadas más tarde, en la etapa 17, Santiago Buitrago consiguió el sueño de muchos: ganar una etapa del Giro de Italia. Mostrando sus dotes de escalador, se impuso a la montaña para conseguir su primera victoria en una grande y pudo celebrar con su equipo en Lavarone.

Su brillante actuación hizo recordar las hazañas que han logrado otros ciclistas colombianos como Nairo Quintana y Egan Bernal, ganadores del Giro en las temporadas 2014 y 2021, respectivamente.

Con la escuadra con sede en Baréin ha logrado tener una temporada bastante destacada. Además de ganar una etapa en el Giro, consiguió su primera victoria como profesional el pasado 2 de febrero en el Tour de Arabia Saudita, siendo líder por dos días.

Además, el martes, Santiago Buitrago ganó la etapa 1 de la Vuelta a Burgos 2022, que lo puso como primer líder de la carrera. Y este jueves volverá a salir a competencia con la camiseta púrpura.

Clasificación etapa 2

1. ROOSEN Timo (Jumbo-Visma) - 3:48:43

2. AFFINI Edoardo (Jumbo-Visma) - M.t

3. HARPER Chris (Jumbo-Visma)

4. ABERASTURI Jon (Trek - Segafredo) - 0:05

5. RODRÍGUEZ Carlos (INEOS Grenadiers) - 0:07

6. GUERREIRO Ruben (EF Education-EasyPost) - 0:07

7. GAVIRIA Fernando (UAE Team Emirates) - 0:07

8. CALMEJANE Lilian (AG2R Citroën Team) - 0:11

9. TRONCHON Bastien (AG2R Citroën Team) - 0:11

10. BARBIER Rudy (Israel - Premier Tech) - 0:15

Con información de Europa Press.