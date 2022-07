Video | Nairo la ‘rompió’ en la etapa 1 del Tour de Francia 2022 y recibió enorme ovación

Después de una explosiva contrarreloj individual, el ciclista Yves Lampaert (Quick-Step) se llevó la primera etapa del Tour de Francia 2022. Además, se convirtió en el primer líder de la clasificación general.

El pedalista belga sorprendió a más de uno, y superó a los grandes favoritos de la competencia, Wout van Aert (Jumbo-Visma) y Tadej Pogacar (UAE Emirates), quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

“¡Realmente no me esperaba esto! Me va a explotar la cabeza, esperaba hacer un top-10. Eso habría estado muy bien, pero le gané a los mejores, Van Aert, Ganna, Pogacar y Van der Poel”, celebró Lampaert.

Con respecto a los corredores colombianos, Daniel Felipe Martínez (Ineos Team) fue el mejor ‘escarabajo’ de la jornada y terminó en el puesto número 33. Sin embargo, Nairo Quintana (Arkéa Samsic) tuvo una muy buena presentación, teniendo en cuenta que la contrarreloj no es su especialidad.

El boyacense, que espera pelear por el título de la segunda grande de la temporada, sacó toda su casta y quedó a menos de un minuto del ganador de la fracción, por lo cual no perdió mucho tiempo con respecto al pelotón de favoritos.

Quintana, de igual manera, fue uno de los pedalistas más aplaudidos por los espectadores y recibió una enorme ovación antes de tomar la partida en Copenhague (Dinamarca). Asimismo, recibió varios reconocimientos por parte del público.

Apenas se subió a la rampa de salida, los fanáticos enloquecieron y le enviaron múltiples voces de aliento al corredor del Arkéa Samsic, el cual tiene dentro de su palmarés un título del Giro de Italia (2014) y una Vuelta a España (2016).

“Hemos sabido rodar muy bien durante la crono, teniendo todas las precauciones posibles por la lluvia. Hemos rodado bien, he tenido muy buenas sensaciones”, concluyó el ciclista colombiano luego de finalizada la fracción.

Este sábado se llevará a cabo la segunda etapa del Tour de Francia 2022 entre las localidades de Roskilde y Nyborg. La jornada contará con un recorrido de 202 kilómetros y tendrá tres puertos de montaña de cuarta categoría.

C'est parti pour Nairo Quintana 💥



Vamos Nairo !!#TDF2022 pic.twitter.com/bW789wkJY0 — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) July 1, 2022

Clasificación general del Tour de Francia 2022 tras etapa 1

1. LAMPAERT Yves (Quick-Step Alpha Vinyl Team) 15:17

2. VAN AERT Wout (Jumbo-Visma) - a 0:05

3. POGAČAR Tadej (UAE Team Emirates) - 0:07

4. GANNA Filippo (INEOS Grenadiers) - 0:10

5. VAN DER POEL Mathieu (Alpecin-Deceuninck) - 0:13

6. PEDERSEN Mads (Trek - Segafredo) - 0:15

7. VINGEGAARD Jonas (Jumbo-Visma) - 0:15

8. ROGLIČ Primož (Jumbo-Visma) - 0:16

9. MOLLEMA Bauke (Trek - Segafredo) - 0:17

10. TEUNS Dylan (Bahrain - Victorious) - 0:20

...

33. MARTÍNEZ Daniel Felipe (INEOS Grenadiers) - 0:44

46. QUINTANA Nairo (Team Arkéa Samsic) - 0:49

109. URÁN Rigoberto (EF Education-EasyPost) - 1:14

La segunda jornada del Tour de Francia 2022 se podrá observar este sábado 2 de julio en directo a partir de las 5:40 a.m. por ESPN y desde las 6:00 a.m. por el Canal Caracol HD2. Igualmente, SEMANA tendrá toda la información de lo que pase durante y después de la fracción.