100 nombres para niña que son de origen bíblico y poseen un significado profundo
Escoger un nombre bíblico para una niña es apostar por un nombre con historia, profundidad y belleza.
Sea creyente o no, practique o no el cristianismo, existe una larga lista de nombres ordenados alfabéticamente y con su significado de los nombres de origen bíblico que le puede poner a una hija. Los nombres bíblicos suelen ser los más tradicionales, aunque se pueden encontrar propuestas originales.
Escoger un nombre bíblico para una niña es una decisión que tiene un significado más allá de lo estético, es apostar por un nombre con historia, profundidad y belleza. La mayoría de estos nombres no solo son originales, sino que cuentan con un significado poderoso que conectan con valores como la fe, esperanza, sabiduría, o el amor.
Asimismo, este tipo de nombres forman parte de una tradición milenaria compartida por culturas de todo el mundo. Personajes como Miriam, Rut o Débora no solo protagonizan relato de la biblia, sino que representan virtudes como valentía, lealtad o liderazgo femenino.
Otro factor a tener en cuenta es que estos nombres son poco comunes en la actualidad, esto les da un aire de originalidad sin dejar de ser elegantes y fáciles de pronunciar.
Nombres de niña bíblicos
Escoger el nombre para una bebé es una decisión compleja e importante, por ende, los nombres bíblicos de niña son una fuente de inspiración.
- Abigaíl: nombre de origen hebreo y significa “alegría del padre”.
- Ada: este nombre de origen hebreo significa belleza.
- Adaida: este nombre significa “adorno de Dios”.
- Adela: su significado es “noble”.
- Agnes: este nombre significa “la mujer que es cordero de Dios”.
- Alegría: significa “aquella que irradia alegría o felicidad”.
- Ana: este nombre de origen hebreo significa “llena de gracia”.
- Anaís: este nombre significa “benéfica o compasiva”.
- Angélica: este nombre común significa “ángel”.
- Apia: este nombre significa “creciente”.
- Arlet: su significado es “el altar de Dios”.
- Ariel: este poderoso nombre significa “la que está con Dios”.
- Asunción: significa “ser llevado al cielo por Dios o por los ángeles”.
- Atalia: este nombre tiene como significado “Dios es exaltado”.
- Ava: esta es una variante de Eva y significa “la que da vida”.
- Belén: su significado es “casa del pan”.
- Beatriz: significa “la que hace feliz”.
- Betsabé: nombre de niña de origen bíblico que significa “la hija séptima”.
- Blanca: significa’“brillante, limpio, noble”. Blanca se interpreta como pureza.
- Camila: nombre que significa “aquel que está frente a Dios”.
- Candace: significa “reina madre”.
- Carmen: significa el “paraíso o jardín de Dios”.
- Catalina: este nombre es de origen griego y significa “pura” o “limpia”.
- Cecilia: significa “ciega”.
- Cira: este nombre representa ingenio, racionalidad y sociabilidad.
- Clara: significa “brillante” o “ilustre”.
- Claudia: significa “coja”.
- Celeste: significa “glorificada en las alturas”, “la inmortal”, “la altiva”, “la sobrehumana”.
- Dalila: significa “aquella que vacila”.
- Damaris: significa “la esposa fiel” o “mujer casada”.
- Dana: significa “Dios es mi juez”.
- Daniela: significa “justicia de Dios” o “Dios es mi juez”.
- Dara: este nombre de origen hebreo significa “dotada de conocimiento” o “perla de sabiduría”.
- Davinia: nombre que significa “agraciada de Dios”.
- Dalila: el significado de este poderoso nombre es “la que tiene la llave”.
- Diana: este nombre representa la ética y la moral.
- Débora: su significado es “abeja”.
- Edén: este nombre significa “Jardín de Dios”.
- Edna: significa “placer” en hebreo.
- Elena: significa resplandeciente como el sol.
- Elisabeth: este nombre significa “mujer amparada por Dios”.
- Eugenia: significa “de buen origen, de casta noble”.
- Eulalia: significa “elocuente” o “bien hablada”.
- Elisa: significa “Dios ha ayudado”.
- Emma: significa “la que es fuerte”, “poderosa”, “grande”.
- Emilia: significa “la que se esfuerza” o “la que es muy trabajadora”.
- Ester: significa “mirto” o “estrella”.
- Eva: significa “madre de los vivientes” o “dadora de vida”.
- Fabiola: significa “recolectora de habas”.
- Gabriela: este nombre tiene como significado “fuerza de Dios”.
- Génesis: es el nombre del primer libro de la biblia, donde Dios creó el mundo.
- Gisela: nombre que significa “promesa”.
- Gracia: este nombre representa un don otorgado por Dios.
- Guadalupe: significa “río oculto”.
- Genoveva: significa “ola blanca”.
- Gertrudis: significa “lanza fiel”.
- Hannah: este nombre significa “favor”.
- Ilana: significa “luz” o “antorcha”.
- Inés: este nombre tiene un poderoso significado en la biblia, el cual es “cordero”.
- Inmaculada: significa “sin mancha”.
- Irene: nombre de niña, significa “la paz de Dios”.
- Iriel: nombre de origen hebreo y tiene como significado “Dios es mi luz”.
- Isabel / Isabela: este nombre hebrero tiene como significado es “dios es misericordioso”.
- Jessica: significa “la que mira” o “la que puede ver el futuro”.
- Jimena: su significado es “la que sabe escuchar”.
- Joana: significa “llena de gracia”.
- Josefina: es un nombre de origen hebreo que significa “lo que Dios multiplica o engrandecida por dios”.
- Jordana: significa “la que desciende”.
- Juana: nombre de origen hebreo, significa “la que es fiel a Dios”.
- Judith: nombre de niña de origen bíblico que significa “de Judea”.
- Julia: nombre que significa “de cabello suave”.
- Junia: es la forma femenina de Junius y significa “juventud”.
- Keila: en hebreo significa “fortaleza” o “cercado”.
- Lea: procede del hebreo ‘leah’ y significa “cansada” o “fatigada”.
- Leia: forma de Leah utilizado en el Antiguo Testamento griego.
- Leonor: de origen hebreo, significa “Dios es mi luz”.
- Lía: proviene de leah que significa “cansada” en hebreo.
- Lidia: significa que es originaria de la región de Lidia, situada en Asia Menor.
- Lilith: la primera esposa de Adán, anterior a Eva.
- Magdalena: su significado es “torre de Dios”.
- Maika: es el hipocorístico de María del Carmen, significa “advocación de Nuestra Señora del Carmen”.
- Manuela: nombre de origen hebreo cuyo significado es “Dios está con nosotros”.
- Mara: el nombre que adoptó Noemí tras la muerte de su esposo e hijos.
- Marilia: su significado puede ser “bella” o “guía”.
- Martina: significa “nacida en Marte”.
- Marina: nombre de origen hebreo, significa “nacida en el mar”.
- María: nombre de origen hebreo cuyo significado es “elegida por Dios”.
- Marta: nombre de origen arameo que significa “señora”.
- Miriam: significa “luz sobre el mar”.
- Nazaret: otra de las poblaciones bíblicas, significa “rama”, “flor”.
- Neila: significa “bella como la noche”.
- Noa: se considera la forma hebrea de Noé.
- Noemí: significa “simpatía”.
- Nuria: significa “la elegida por Dios”.
- Olga: significa “aquella que es invulnerable”
- Paula: significa “pequeña”, “humilde”.
- Prisca: significa “Antiguo, venerable”.
- Rafaela: significa “la que Dios ha curado”.
- Raquel: significa “cordero” u “oveja hembra”.