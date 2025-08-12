100 nombres para niña que son de origen bíblico y poseen un significado profundo

Sea creyente o no, practique o no el cristianismo, existe una larga lista de nombres ordenados alfabéticamente y con su significado de los nombres de origen bíblico que le puede poner a una hija. Los nombres bíblicos suelen ser los más tradicionales, aunque se pueden encontrar propuestas originales.

Escoger un nombre bíblico para una niña es una decisión que tiene un significado más allá de lo estético, es apostar por un nombre con historia, profundidad y belleza. La mayoría de estos nombres no solo son originales, sino que cuentan con un significado poderoso que conectan con valores como la fe, esperanza, sabiduría, o el amor.

Madre sosteniendo el pequeño pie de un bebé recién nacido | Foto: Adobe Stock

Asimismo, este tipo de nombres forman parte de una tradición milenaria compartida por culturas de todo el mundo. Personajes como Miriam, Rut o Débora no solo protagonizan relato de la biblia, sino que representan virtudes como valentía, lealtad o liderazgo femenino.

Otro factor a tener en cuenta es que estos nombres son poco comunes en la actualidad, esto les da un aire de originalidad sin dejar de ser elegantes y fáciles de pronunciar.

Esta lista de nombres para bebés fue elaborada por el portal Made for Muns.

Nombres de niña bíblicos

Escoger el nombre para una bebé es una decisión compleja e importante, por ende, los nombres bíblicos de niña son una fuente de inspiración.

Abigaíl: nombre de origen hebreo y significa “alegría del padre”.

nombre de origen hebreo y significa “alegría del padre”. Ada: este nombre de origen hebreo significa belleza.

este nombre de origen hebreo significa belleza. Adaida: este nombre significa “adorno de Dios”.

este nombre significa “adorno de Dios”. Adela: su significado es “noble”.

su significado es “noble”. Agnes: este nombre significa “la mujer que es cordero de Dios”.

este nombre significa “la mujer que es cordero de Dios”. Alegría: significa “aquella que irradia alegría o felicidad”.

significa “aquella que irradia alegría o felicidad”. Ana: este nombre de origen hebreo significa “llena de gracia”.

este nombre de origen hebreo significa “llena de gracia”. Anaís: este nombre significa “benéfica o compasiva”.

este nombre significa “benéfica o compasiva”. Angélica: este nombre común significa “ángel”.

este nombre común significa “ángel”. Apia : este nombre significa “creciente”.

: este nombre significa “creciente”. Arlet: su significado es “el altar de Dios”.

su significado es “el altar de Dios”. Ariel: este poderoso nombre significa “la que está con Dios”.

este poderoso nombre significa “la que está con Dios”. Asunción: significa “ser llevado al cielo por Dios o por los ángeles”.

significa “ser llevado al cielo por Dios o por los ángeles”. Atalia: este nombre tiene como significado “Dios es exaltado”.

este nombre tiene como significado “Dios es exaltado”. Ava: esta es una variante de Eva y significa “la que da vida”.

esta es una variante de Eva y significa “la que da vida”. Belén: su significado es “casa del pan”.

su significado es “casa del pan”. Beatriz: significa “la que hace feliz”.

significa “la que hace feliz”. Betsabé: nombre de niña de origen bíblico que significa “la hija séptima”.

nombre de niña de origen bíblico que significa “la hija séptima”. Blanca: significa’“brillante, limpio, noble”. Blanca se interpreta como pureza.

significa’“brillante, limpio, noble”. Blanca se interpreta como pureza. Camila: nombre que significa “aquel que está frente a Dios”.

nombre que significa “aquel que está frente a Dios”. Candace : significa “reina madre”.

: significa “reina madre”. Carmen: significa el “paraíso o jardín de Dios”.

significa el “paraíso o jardín de Dios”. Catalina: este nombre es de origen griego y significa “pura” o “limpia”.

este nombre es de origen griego y significa “pura” o “limpia”. Cecilia: significa “ciega”.

significa “ciega”. Cira: este nombre representa ingenio, racionalidad y sociabilidad.

Escoger un nombre bíblico para una niña es una decisión que tiene un significado más allá de lo estético, es apostar por un nombre con historia, profundidad y belleza | Foto: Getty Images / Catherine Delahaye

Clara: significa “brillante” o “ilustre”.

significa “brillante” o “ilustre”. Claudia: significa “coja”.

significa “coja”. Celeste: significa “glorificada en las alturas”, “la inmortal”, “la altiva”, “la sobrehumana”.

significa “glorificada en las alturas”, “la inmortal”, “la altiva”, “la sobrehumana”. Dalila: significa “aquella que vacila”.

significa “aquella que vacila”. Damaris: significa “la esposa fiel” o “mujer casada”.

significa “la esposa fiel” o “mujer casada”. Dana : significa “Dios es mi juez”.

: significa “Dios es mi juez”. Daniela: significa “justicia de Dios” o “Dios es mi juez”.

significa “justicia de Dios” o “Dios es mi juez”. Dara: este nombre de origen hebreo significa “dotada de conocimiento” o “perla de sabiduría”.

este nombre de origen hebreo significa “dotada de conocimiento” o “perla de sabiduría”. Davinia: nombre que significa “agraciada de Dios”.

nombre que significa “agraciada de Dios”. Dalila: el significado de este poderoso nombre es “la que tiene la llave”.

el significado de este poderoso nombre es “la que tiene la llave”. Diana: este nombre representa la ética y la moral.

este nombre representa la ética y la moral. Débora: su significado es “abeja”.

su significado es “abeja”. Edén: este nombre significa “Jardín de Dios”.

este nombre significa “Jardín de Dios”. Edna: significa “placer” en hebreo.

significa “placer” en hebreo. Elena : significa resplandeciente como el sol.

: significa resplandeciente como el sol. Elisabeth : este nombre significa “mujer amparada por Dios”.

: este nombre significa “mujer amparada por Dios”. Eugenia: significa “de buen origen, de casta noble”.

significa “de buen origen, de casta noble”. Eulalia: significa “elocuente” o “bien hablada”.

significa “elocuente” o “bien hablada”. Elisa: significa “Dios ha ayudado”.

significa “Dios ha ayudado”. Emma: significa “la que es fuerte”, “poderosa”, “grande”.

significa “la que es fuerte”, “poderosa”, “grande”. Emilia: significa “la que se esfuerza” o “la que es muy trabajadora”.

significa “la que se esfuerza” o “la que es muy trabajadora”. Ester: significa “mirto” o “estrella”.

significa “mirto” o “estrella”. Eva: significa “madre de los vivientes” o “dadora de vida”.

significa “madre de los vivientes” o “dadora de vida”. Fabiola: significa “recolectora de habas”.

significa “recolectora de habas”. Gabriela: este nombre tiene como significado “fuerza de Dios”.

Los nombres bíblicos suelen ser los más tradicionales, aunque se pueden encontrar propuestas originales. | Foto: Getty Images

Génesis: es el nombre del primer libro de la biblia, donde Dios creó el mundo.

es el nombre del primer libro de la biblia, donde Dios creó el mundo. Gisela: nombre que significa “promesa”.

nombre que significa “promesa”. Gracia: este nombre representa un don otorgado por Dios.

este nombre representa un don otorgado por Dios. Guadalupe: significa “río oculto”.

significa “río oculto”. Genoveva: significa “ola blanca”.

significa “ola blanca”. Gertrudis: significa “lanza fiel”.

significa “lanza fiel”. Hannah: este nombre significa “favor”.

este nombre significa “favor”. Ilana: significa “luz” o “antorcha”.

significa “luz” o “antorcha”. Inés: este nombre tiene un poderoso significado en la biblia, el cual es “cordero”.

este nombre tiene un poderoso significado en la biblia, el cual es “cordero”. Inmaculada: significa “sin mancha”.

significa “sin mancha”. Irene: nombre de niña, significa “la paz de Dios”.

nombre de niña, significa “la paz de Dios”. Iriel: nombre de origen hebreo y tiene como significado “Dios es mi luz”.

nombre de origen hebreo y tiene como significado “Dios es mi luz”. Isabel / Isabela: este nombre hebrero tiene como significado es “dios es misericordioso”.

este nombre hebrero tiene como significado es “dios es misericordioso”. Jessica: significa “la que mira” o “la que puede ver el futuro”.

significa “la que mira” o “la que puede ver el futuro”. Jimena : su significado es “la que sabe escuchar”.

: su significado es “la que sabe escuchar”. Joana: significa “llena de gracia”.

significa “llena de gracia”. Josefina : es un nombre de origen hebreo que significa “lo que Dios multiplica o engrandecida por dios”.

: es un nombre de origen hebreo que significa “lo que Dios multiplica o engrandecida por dios”. Jordana: significa “la que desciende”.

significa “la que desciende”. Juana: nombre de origen hebreo, significa “la que es fiel a Dios”.

nombre de origen hebreo, significa “la que es fiel a Dios”. Judith: nombre de niña de origen bíblico que significa “de Judea”.

Julia: nombre que significa “de cabello suave”.

nombre que significa “de cabello suave”. Junia: es la forma femenina de Junius y significa “juventud”.

es la forma femenina de Junius y significa “juventud”. Keila: en hebreo significa “fortaleza” o “cercado”.

en hebreo significa “fortaleza” o “cercado”. Lea : procede del hebreo ‘leah’ y significa “cansada” o “fatigada”.

: procede del hebreo ‘leah’ y significa “cansada” o “fatigada”. Leia: forma de Leah utilizado en el Antiguo Testamento griego.

forma de Leah utilizado en el Antiguo Testamento griego. Leonor: de origen hebreo, significa “Dios es mi luz”.

de origen hebreo, significa “Dios es mi luz”. Lía: proviene de leah que significa “cansada” en hebreo.

proviene de leah que significa “cansada” en hebreo. Lidia: significa que es originaria de la región de Lidia, situada en Asia Menor.

significa que es originaria de la región de Lidia, situada en Asia Menor. Lilith: la primera esposa de Adán, anterior a Eva.

la primera esposa de Adán, anterior a Eva. Magdalena: su significado es “torre de Dios”.

su significado es “torre de Dios”. Maika: es el hipocorístico de María del Carmen, significa “advocación de Nuestra Señora del Carmen”.

es el hipocorístico de María del Carmen, significa “advocación de Nuestra Señora del Carmen”. Manuela: nombre de origen hebreo cuyo significado es “Dios está con nosotros”.

nombre de origen hebreo cuyo significado es “Dios está con nosotros”. Mara : el nombre que adoptó Noemí tras la muerte de su esposo e hijos.

: el nombre que adoptó Noemí tras la muerte de su esposo e hijos. Marilia: su significado puede ser “bella” o “guía”.

su significado puede ser “bella” o “guía”. Martina: significa “nacida en Marte”.

significa “nacida en Marte”. Marina: nombre de origen hebreo, significa “nacida en el mar”.

nombre de origen hebreo, significa “nacida en el mar”. María: nombre de origen hebreo cuyo significado es “elegida por Dios”.

nombre de origen hebreo cuyo significado es “elegida por Dios”. Marta: nombre de origen arameo que significa “señora”.

nombre de origen arameo que significa “señora”. Miriam: significa “luz sobre el mar”.

significa “luz sobre el mar”. Nazaret: otra de las poblaciones bíblicas, significa “rama”, “flor”.

Otro factor a tener en cuenta es que estos nombres son poco comunes en la actualidad | Foto: Getty Images/iStockphoto