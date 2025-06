¿A qué distancia debe instalar su televisor? Esta es la medida exacta para que no afecte sus ojos

Otra recomendación hecha por los especialistas tiene que ver con el tiempo que se va a pasar jugando videojuegos. Los expertos recomiendan tener en cuenta la iluminación de la habitación. Lo ideal es ubicar el televisor sobre paredes perpendiculares a las ventanas y no enfrente, de esta forma la luz no pegará en la pantalla y no rebotará hacia los ojos.

Para finalizar, los especialistas indican que no se debe mirar televisión mientras se come, ya que no se presta atención a la comida y esta práctica puede favorecer hábitos pocos saludables. Asimismo, es esencial que el tiempo que se pasa al frente de un televisor no reemplace otras actividades importantes, como el ejercicio, la lectura, la socialización con otras personas y un descanso adecuado.