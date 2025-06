Cinco tips que recomienda la ciencia para cuidar la memoria

MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señaló que la memoria no retiene todo, sino que se trata de un proceso de almacenamiento “para luego recordar esta información” .

“Cada día, usted vive diferentes experiencias y aprende cosas nuevas. Su cerebro no puede almacenar toda esa información, por lo que tiene que decidir qué vale la pena recordar", indicaron estos expertos.

Según los especialistas, esto no siempre funciona a la perfección. “A medida que envejece, puede tomar más tiempo para recordar las cosas”. ´Por lo tanto, se deben tomar ciertas medidas para proteger la memoria.

Dormir lo suficiente

La neurocientífica Elizabeth Kensinger explicó para el medio The Harvard Gazette que, “Cuando hablamos de almacenar información para tener acceso a ella a largo plazo, dormir lo suficiente es fundamental. Dormir ayuda a que la información pase de ser accesible brevemente a almacenarse a largo plazo, y guía la transición de algo que recordamos de un evento específico”.

Aplicar la regla mnemotécnica del CUATRO

Realizar actividad física

Por su parte, el Department of Health and Human Services señaló que se debe realizar “al menos 150 minutos a la semana de actividad aeróbica moderada, como caminar a paso ligero, o 75 minutos a la semana de actividad aeróbica intensa, como trotar. Es mejor si esta actividad se reparte a lo largo de toda la semana. Si no tienes tiempo para un entrenamiento completo, intenta hacer algunas caminatas de 10 minutos durante el día”.