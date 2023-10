¿Cómo hacer un lavado de oído en casa?

Paso 3. Limpie cuidadosamente el líquido que sale de la aurícula externa con un pañuelo o una toallita suave. Es importante no insertar ningún objeto en el canal auditivo, como bastoncillos de algodón, ya que esto puede empujar el cerumen hacia el tímpano.

Paso 4. Si después de estos pasos no experimenta mejoría y el oído continúa obstruido, puede considerar el uso de un aerosol o una solución de enjuague auditivo disponible en la farmacia. Siempre siga las instrucciones del producto y tenga cuidado de no aplicar una presión excesiva.

Paso 5. Si a pesar de estos esfuerzos no obtiene alivio, es recomendable consultar a un médico especialista en oído, nariz y garganta, conocido como otorrinolaringólogo. El profesional podrá evaluar su situación y tomar las medidas necesarias para resolver el problema de manera segura.

Foto: Getty Images/iStockphoto

En el caso de niños y bebés, la limpieza de los oídos debe realizarse con especial atención. En general, no es necesario limpiar los oídos de un bebé si no se observa acumulación de cerumen. El portal Harker Centro Pediátrico indica que si se detecta una cantidad significativa de cerumen en los oídos de un bebé, es aconsejable consultar a un pediatra para una evaluación adecuada. Los copitos de algodón no deben usarse en bebés ni en niños, ya que sus oídos son sensibles y propensos a lesiones.