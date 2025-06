Con fe en Dios: la poderosa oración para encontrar el empleo que tanto anhela

Una de las herramientas de conexión entre las personas religiosas con Dios o con los santos es la oración, esta se usa para pedir su intercesión en la búsqueda de favores o para agradecer beneficios recibidos.

Las personas suelen rezarle a Dios o a los santos para conseguir un mejor empleo, y es que el desempleo y la falta de oportunidades pueden llegar a causar gran desesperación entre las personas. Por medio de la oración, Dios fortalece el ánimo y ayuda a superar las dificultades económicas.

Cada rezo tiene diferentes intenciones y las personas acuden a estos para pedir por salud, seguridad, éxito y en varias ocasiones por trabajo. Tener mejores garantías labores y más oportunidades en el mercado son una de las súplicas más frecuentes de los creyentes.

La oración es una poderosa herramienta para conectar con Dios y los santos | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Esta petición nace desde lo más profundo del corazón, aquellas personas que quieran realizar dicha petición se deben encomendar a Dios y dejarse guiar para liberar esas preocupaciones.

Este es el texto completo de la oración para conseguir un buen empleo, ya sea para usted mismo, para alguien de su familia cercana o un amigo muy querido.

Esta es la oración para conseguir un buen empleo

El portal ‘Oración milagrosa’ compartió la oración para pedir a Dios por mejores oportunidades en el ámbito laboral, conseguir un mejor empleo y ayudar a quien lo necesite.

Amado Dios, hoy me presento ante ti con una petición que nace desde lo más profundo de mi corazón.

Por favor guía mis pasos y dame la dicha de encontrar un buen empleo, pues en estos momentos de preocupación solo tú puedes salvarme.

Señor, por favor dame la dicha de poder conseguir un empleo en el que me dignifique, por medio del cual pueda obtener el dinero necesario para mantener a la hermosa familia que tú me regalaste y hacer que no le falte nada.

Permíteme conservarlo y que a través de él pueda progresar, saldar mis deudas y vivir una vida en calma y tranquilidad.

Muchas personas se encomiendan a Dios en busca de mejores oportunidades laborales. | Foto: Getty Images

A ti encomiendo mis miedos y preocupaciones económicas y laborales; oriéntame en el esfuerzo diario de buscar trabajo y bendíceme haciéndome conseguir un empleo honesto, digno y estable.

Padre celestial, por favor rodea mi vida con el hermoso brillo de tu luz, alumbra mi camino, ilumina mi mente, disciplina mis fuerzas para el estudio, el trabajo y toca el corazón de aquellos que pueden ofrecerme un empleo.