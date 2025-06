Oración al arcángel del dinero y la prosperidad: ¿Cómo invocarlo para atraer abundancia?

Oración para atraer el dinero a través del arcángel Uriel

Venerable Arcángel San Uriel, símbolo del amor y la esperanza de Dios, hoy suplico que me bendigas para que el dinero no se convierta en un problema para mí.

Arcángel Uriel, guía mi camino para que las desgracias no me arrebaten la paz. Conviértete en la luz que me iluminará para alcanzar la prosperidad.

Oración para la prosperidad

Comprendes que las malas energías me han conducido al horrible valle de la desesperación, en el cual me he encontrado con la tristeza y la pobreza. Pero sé que tú me salvarás, porque siempre eres generoso conmigo.