Oración para poder conciliar el sueño y sentirse tranquilo en las noches

Para los fieles creyentes, no hay nada más poderoso que una oración para encontrar la paz y resolver problemas complejos. Por eso, quienes suelen sufrir de insomnio también extienden estas súplicas religiosas con el propósito de establecer la calma y crear un espacio de armonía para levantarse renovado.

Oración para conciliar el sueño

Padre celestial, mientras me acuesto para dormir, relaja la tensión de mi cuerpo, calma la inquietud de mi mente y aquieta los pensamientos que me preocupan y me desconciertan.