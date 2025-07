Oración al Espíritu Santo para implorar ayuda ante un problema

Oración al Espíritu Santo ante un problema

Mándame lo que quieres. Dispuesto estoy con tu gracia a secundar todos tus deseos sobre mí y aceptar con gusto cuanto permitas que me suceda, mientras llega el momento en el que, no ciertamente por mis méritos, que no existen, sino solo por tu bondad infinita, me llames a gozar, sin velos ya, en el cielo, de la presencia divina del Padre y del Hijo y de la tuya, Espíritu Santo, por eternidad de eternidades. Amén.