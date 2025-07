Sin embargo, como buen soldado, San Expedito reaccionó enérgicamente aplastando al cuervo, diciendo en repetidas veces: no dejaré nada para mañana, a partir de hoy seré cristiano.

Oración por necesidades económicas urgentes

San Expedito bendito protector nuestro: guerrero y mártir que ahora gozas del paraíso eterno, hoy me arrodillo ante ti para pedir tu asistencia, te reclamo con urgencia y fervor para que vengas en mi auxilio.

Las necesidades urgentes que hay en mi vida no me permiten el descanso vivo en estado de preocupación y de depresión continua.

Me siento solo y desesperado, el abatimiento me acompaña, el desconcierto me guía, y el sufrimiento se ha apoderado de mí.