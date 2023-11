¿Cuál es el mejor cebo para ahuyentar las cucarachas?

“Las cucarachas son insectos comunes que se encuentran en todo el mundo. Conocidas por la mayoría de la gente, las cucarachas son insectos muy ingeniosos que pueden vivir, comer y reproducirse en tu casa sin que tu lo sepas. Si bien por lo general no pican, las cucarachas aún pueden causar problemas de salud para algunas personas en una casa o apartamento infestado. Algunas personas pueden experimentar síntomas de alergia y asma por respirar la piel y residuos de las cucarachas ”, dice el sitio web National Pesticide Information Center.

“Si piensas que tienes cucarachas, no te asustes. Encontrar cucarachas no es una señal de que tu casa está sucia. Incluso si limpias con regularidad y mantienes un hogar ordenado, las cucarachas generalmente pueden encontrar comida y agua sin muchos problemas. Esto les permite prosperar en muchos entornos. Las cucarachas prefieren refugiarse en grietas y hendiduras estrechas. Se alimentan de comida por la noche, comen una amplia variedad de alimentos y materiales no alimentarios”, agrega.