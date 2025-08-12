¿Cuáles son los beneficios de quemar canela en la casa?

La canela es una especia muy utilizada en los hogares y se le reconoce porque aporta diversos beneficios para el organismo como cuidar la salud del corazón, prevenir y controlar la diabetes tipo 2 y mantener el peso corporal.

Además, se dice que posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a mejorar la capacidad cognitiva y mejorar el estado de ánimo.

Esta especia se obtiene de la corteza de los árboles Cinnamomum, y su uso culinario se remonta a siglos atrás, especialmente en India. Se utiliza principalmente para aromatizar diversos platos culinarios y también para preparar té, su sabor es dulce y exótico.

Sin embargo, también se le atribuyen propiedades energéticas y es por ello que muchas personas realizan en sus hogares una serie de rituales con el fin de obtener buenas energías.

La canela es buena para alejar malas energías. | Foto: Getty Images

¿Qué pasa si se quema esta especia?

Desde el punto de vista esotérico se dice que quemar canela, ya sea en la sala, la, cocina u otros lugares de la casa, ayudará a eliminar las “malas vibras” y energías negativas o pesadas que se acumulan en los diferentes espacios del hogar.

La idea es quemar un trozo de esta para limpiar todo lo malo, pero también es viable encender una astilla en la puerta para protegerse de envidias y malos augurios.

Si se quema este producto en el cuarto o si se mezcla canela en polvo con miel y se pone en un recipiente en la habitación, se podrían conseguir efectos positivos en el amor y la pasión.

Otro truco consiste en quemar una rama de canela y pasar el humo por los zapatos, pues esto se asocia con buena suerte cuando se sale de la casa, si se está en la calle o si se va a la oficina.

La canela puede usarse de varias formas para hacer rituales. | Foto: Getty Images

Ritos con canela

Si lo que se busca es hacer una limpieza espiritual del hogar, lo recomendable es mezclar agua hirviendo con canela en polvo o en rama. Se deja enfriar la preparación y se limpian los pisos de todos los ambientes. Así, además de dejar un agradable ambiente, se dice que se atraen buenas vibraciones y cosas positivas a la vivienda.

La canela también se asocia como un aliado del amor. Se dice que para esto se puede poner una ramita debajo de la almohada. Otra opción es todas las mañanas prender un incienso de canela en el cuarto y, luego, abrir la ventana aunque sea unos minutos para renovar la energía.