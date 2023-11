¿Cuáles son los beneficios del consumo de hojas de mango?

El mango es una de las frutas tropicales más apetecidas. Se caracteriza por aportarle al organismo diversos nutrientes como vitaminas A y C, magnesio, potasio, polifenoles y fibras. La Fundación Española de Nutrición indica que este fruto es saludable gracias a su alta riqueza vitamínica que le otorgan una serie de propiedades diuréticas y laxantes.

Pero, además de la fruta, en la cultura popular también se le atribuyen beneficios a las hojas del árbol que la produce. El portal Gastrolab indica que estas hojas son fuente de fibra dietética; vitaminas C y A; además de minerales como el hierro, calcio y potasio, que contribuyen a optimizar varios procesos del cuerpo.

Por ejemplo, dentro de sus beneficios está que gracias a la fibra dietética que contienen estas hojas ayudarían a mejorar la digestión y a prevenir afecciones como el estreñimiento. Otra de sus bondades se soporta en que debido a la vitamina C contribuyen a combatir algunas enfermedades respiratorias, como la tos.

Control de la glucosa

Hay evidencia de que las hojas de mango podrían usarse como complemento en un tratamiento de control del azúcar en la sangre. En una investigación titulada: “Aqueous extract from Mangifera indica Linn. (Anacardiaceae) leaves exerts long-term hypoglycemic effect, increases insulin sensitivity and plasma insulin levels on diabetic Wistar rats”, se compararon los efectos del extracto de hoja de mango y la glibenclamida (un medicamento utilizado para controlar la diabetes).