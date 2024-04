El efectivo truco casero para secar la ropa húmeda

“En lo que respecta al secado de ropa, el uso de una secadora podría ser una buena opción. Sin embargo, son muchos los que afirman que daña las prendas y otros, en cambio, no cuentan con ella”, explica Mejor con salud, portal especializado en salud y cuidado personal.

Secador de cabello

Toalla grande

Consejos para cuidar la ropa

1. El armario: uno de los problemas de muchas personas es que no identifican qué tipo de ropa va colgada en ganchos y cuál va doblada. “Las prendas más delicadas como vestidos o camisas se cuelguen en perchas acolchadas, que respeten la forma de los hombros. También es bueno procurar colocar los abrigos en las perchas más anchas”, explica la revista Vogue.

3. Cuidado con el cuero: lo ideal es que cuando no se utilicen las prendas de cuero se guarden en bolsas y no se doblen, ya que se pueden deformar. Respecto a su lavado, Vogue recuerda que las prendas de este material no se deben meter en la lavadora, sino limpiarse en seco.