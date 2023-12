El truco casero para evitar que el pescado se pegue en el sartén

Sin embargo, no es un secreto que es un alimento difícil de cocinar; pues en muchas ocasiones se pega o se destroza, por lo que servirlo no es fácil. Por ello, es importante tratar de evitar que se pegue en el sartén o a plancha y para ello existen una serie de trucos que pueden ser la alternativa.

El pescado es mejor hacerlo al horno o a la plancha y no frito. | Foto: Imagen generada por la IA Bing Image Creator.

Sartén de calidad

Lo primero en lo que se tiene que pensar es en el sartén, pues de acuerdo con el portal Gastrolab, nunca se tendrá un pescado bueno y que no se pegue o se destroce, si el utensilio utilizado no cumple con las condiciones y con un antiadherente bueno.

Con frecuencia se escucha decir que se le puede agregar sal al pescado para evitar que se pegue. Aunque es un truco más conocido, lo ideal es que se utilice sal gruesa, no solo para condimentar, sino que también será una opción para que el alimento salga intacto y no se adhiera o destroce en el intento.

Por otro lado, usar mucho aceite generará que este alimento se pegue a la plancha, eso es porque lo absorberá y no permitirá tampoco que se cocine bien. Se recomienda usar tan solo unas gotas de aceite, esto no solo va con el tema de no usar mucho de este ingrediente por temas de salud, sino que ayudará a que el pescado salga perfecto.