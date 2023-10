Esta es la manera correcta de bloquear un número de celular

Sin embargo, existe la posibilidad de que en el día a día las personas reciban un sinfín de llamadas en el dispositivo móvil, razón por la cual la experiencia puede ser molesta para muchos. No obstante, los usuarios pueden optar por bloquear un número de teléfono móvil, así que cuando los llamen de determinados números, el celular las rechazará de forma automática.

¿Cómo bloquear un número en Android?

La mayoría de teléfonos con sistema operativo Android incluye una función que permite bloquear números de teléfono. No obstante, se puede presentar un problema en la implementación, ya que puede ser distinta en cada dispositivo móvil.