Esta es la mejor forma para limpiar la pantalla de un televisor

Sin embargo, aunque sean útiles para realizar una limpieza rápida, so son aptas para todas las superficies de la casa, debido a que contienen ingredientes, como alcohol, por lo tanto, varios expertos advierten que hay varios objetos que nunca deberían ser limpiados con estas toallas húmedas, como el vinilo o las pantallas del televisor.

Según Alessandro Gazzo, experto en limpieza en mily’s Maids of Dallas, y Sara Aparicio, experta en limpieza en Homeaglow, se debe tener un cuidado especial con los productos que se utilizan para limpiar pantallas de los dispositivos electrónicos. “Las pantallas electrónicas son extremadamente sensibles ”, explica Gazzo. Una de las pantallas con las que se tiene que tener un cuidado especial es con la del televisor.

Ambos expertos coinciden en que no es recomendable limpiar la pantalla del televisor con toallas húmedas porque estas contienen productos químicos agresivos, como alcohol o desinfectante, que pueden dañar los recubrimientos antirreflejo o dejar marcas permanentes en la superficie. Los recubrimientos son muy delicados y están diseñados para mejorar la calidad de imagen y reducir los reflejos, y si estos componentes se deterioran, la pantalla puede perder nitidez y brillo. “Esto hace que sea más difícil, o incluso imposible, usar ciertas funciones”, señala Alessandro.

Por su lado, Aparicio también coincide con Gazzo en que “las toallitas desinfectantes y los teléfonos, en particular, no son compatibles, ya que estas toallitas pueden dañar el recubrimiento oleofóbico (resistente a las huellas) de la pantalla de tu móvil". Por ende, “si tu televisor, móvil u otro dispositivo electrónico se ve sucio, ten cuidado y utiliza un limpiador específico para pantallas, no una toallita desinfectante", concluye. Los expertos indicaron que se puede usar un paño de microfibra.