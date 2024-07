Evangelio de hoy jueves 25 de julio: “El que quiera ser grande, que sea vuestro servidor”

Lecturas para hoy jueves 25 de julio

“Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo:’¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre’. Pedro y los apóstoles replicaron: ’Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres’”.

Salmo 66, 2-3. 5. 7-8 . Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben

Evangelio de hoy jueves 25 de julio

“En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ‘¿Qué deseas?’ Ella respondió: ‘Concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu Reino’. Pero Jesús replicó: ‘No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber?’ Ellos contestaron: ‘Sí podemos. Y él les dijo: ‘Beberán mi cáliz; pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; es para quien mi Padre lo tiene reservado’”.