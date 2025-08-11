Suscribirse

Cómo

Feng Shui en el hogar: Evite estas plantas para permitir el flujo natural de la energía positiva

El Feng Shui sostiene que el orden y disposición de ciertos elementos en el hogar pueden afectar el flujo de energía vital.

Redacción Cómo
12 de agosto de 2025, 12:01 a. m.
Presencia de plantas en la sala de la casa.
El Feng Shui sostiene que el orden y disposición de ciertos elementos en el hogar pueden afectar el flujo de energía vital. | Foto: Getty Images

Desde hace muchos siglos existe la creencia de que ciertas plantas pueden influir en la fortuna del hogar. En ese orden de ideas, de acuerdo a la tradición hindú del Vastu, el bonsái simboliza un árbol enfermo y su presencia en el interior de un hogar está asociado con estancamiento y energía favorable.

Esta visión es compartida por otras corrientes filosóficas ancestrales como el Feng Shui, esto ha obligado a las personas a reconsiderar la ubicación de las plantas ornamentales, ya que están convencidas de que algunas especies podrían bloquear la prosperidad y el bienestar del hogar.

Bonsái
Para el Feng Shui las personas no deberían tener bonsáis en la casa. | Foto: Getty Images

La filosofía del Feng Shui, originaria de China, sostiene que el orden y disposición de ciertos elementos en el hogar pueden afectar el flujo de energía vital, también conocida como “chi”.

En esa línea, diversas plantas han sido catalogadas como portadoras de mala suerte o generadoras de un desequilibrio en la energía de los espacios.

Lo más leído

1. Oficial: Procuraduría pidió tumbar la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez
2. Aterrador: habitante de calle asesinó a sangre fría a joven de 19 años que paseaba su mascota en Itagüí
3. Estados Unidos enviará a un alto cargo del gobierno para el funeral de Miguel Uribe Turbay en Bogotá ¿De quién se trata?

Entre las plantas señaladas como portadoras de energías negativas están las hortensias. A esta especie se le atribuye la capacidad de simbolizar soledad, fracaso, es por esto que, de acuerdo a esta filosofía, lo ideal es colocarla en exteriores para que no puedan impregnar el ambiente doméstico con esa energía negativa.

Contexto: Según el Feng Shui, estas son las razones por las que no se recomienda utilizar la lengua de suegra en la oficina

Los geranios son otra especie que caben dentro de esta lista, según el Feng Shui, esta especie absorbe la energía positiva del entorno. Por lo tanto, esta filosofía sugiere ubicarla en terrazas o jardines, donde su presencia no es tan perjudicial para el ambiente del hogar.

Según esta práctica, las enredaderas también hacen parte de este lista, ya que su crecimiento descendiente se puede interpretar como una disminución de la energía vital o “chi”. Ante esta situación, se recomienda mantenerlas lejos de los espacios habitables.

La amapola, históricamente asociada con la desgracia y mala fortuna, es otra especie que se debe mantener lejos del hogar, tanto por su tendencia a marchitarse como por su uso como sedante.

Desde las brillantes poinsettias hasta la discreta elegancia de los lirios de invierno, cada flor tiene su propia historia que contar.
El muérdago presenta una interesante dualidad, ya que en algunos contextos se asocia con buena suerte, pero en algunas culturas nórdicas es relacionada con la muerte y toxicidad. | Foto: Getty Images

Según esta filosofía ancestral, el muérdago presenta una interesante dualidad, ya que en algunos contextos se asocia con buena suerte, pero en algunas culturas nórdicas es relacionada con la muerte y toxicidad.

La última especie mencionada por el Feng Shui, es el poto, una especia considerada como absorbente de energía. Lo ideal es no tener más de tres ejemplares dentro del hogar, ya que pueden provocar un desequilibrio energético.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro decreta un día de duelo nacional por la muerte de Miguel Uribe Turbay

2. Maduro propone “unir a las fuerzas militares” de Colombia y Venezuela: “se lo he dicho al presidente Petro”

3. Estados Unidos enviará a un alto cargo del gobierno para el funeral de Miguel Uribe Turbay en Bogotá ¿De quién se trata?

4. Aaron Judge hace fuerte declaración mientras los Yankees ven peligrar su pase a postemporada

5. Última noticia de James Rodríguez preocupa: “no llegó” al estadio con Club León y dan la razón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PlantasFeng shui

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.