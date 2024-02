La fruta que hace crecer el árbol de jade en pocos días

¿Cómo cuidar un árbol de jade?

Entre los puntos claves de este proceso no se debe pasar por alto el riego, ya que esta planta necesita un sustrato con buen drenaje, pese a que no requiera de mucha agua debido a sus hojas gruesas. Por esta razón, s e recomienda regarla cada 15 días evitando mojar sus hojas para que se mantenga radiante .

Respecto a la luz que debe recibir, expertos señalan que no se debe poner a pleno rayo del sol, pero tampoco en un lugar muy húmedo y frío, pues requiere de un clima intermedio con bastante luz, pero no directa para que no corra el riesgo de quemarse.