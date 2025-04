La planta medicinal que mejora la condición del hígado graso y ayuda a prevenir la cirrosis hepática

La recomendación de los expertos es no dejarla avanzar, pues si esto ocurre es posible que derive en insuficiencia hepática. Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, indica que por ahora no hay medicamentos aprobados que permitan tratar el problema, por lo que se deben tomar acciones en torno a la alimentación y la práctica de ejercicio.