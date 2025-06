La psicología explica qué significa que una persona lea y nunca responda en un grupo de WhatsApp

Según la especialista, la decisión de no responder en WhatsApp puede ser visto como una forma positiva de autocuidado. " Hay personas que no se sienten cómodas expresándose en espacios digitales. En muchos casos, elegir no responder por compromiso o simplemente porque no se sienten bien en ese entorno, es una forma de poner un límite sano ”.

“Es una decisión propia y legítima, que deberíamos respetar sin buscar más interpretación”, mencionó. Y luego agregó que “No responder en un grupo no significa, no me quiere, me rechaza o me está ignorando. Eso es lo que vos sentís, no lo que el otro está expresando”.