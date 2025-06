La sorprendente razón por la que alguien se toca la nariz al hablar, según la psicología

Este inocente gesto también ha sido investigo por organismos como el FBI, estos análisis revelaron que este gesto puede estar relacionado con la mentira. La explicación a esto es un fenómeno conocido como “efecto Pinocho”, en el cual se produce un aumento del flujo sanguíneo hacia la nariz cuando una persona no está diciendo la verdad.

Otra opción explicada por expertos es que este gesto aparece como resultado de un conflicto interno, una especie de disonancia entre lo que se dice y lo que se piensa realmente. En estos casos, pueden indicar duda, rechazo o hasta necesidad de disimular una emoción que no se quiere mostrar.

Muchas veces, tocarse la nariz no responde a un estado emocional, sino a un simple tic gestual. | Foto: Getty Images

No obstante, no siempre se tiene que buscar un significado profundo. Muchas veces, tocarse la nariz no responde a un estado emocional, sino a un simple tic gestual. Puede estar ligado al cansancio, a la costumbre de moverse mucho cuando se habla.