Los efectos en el cuerpo por tomar un vaso de leche al día

¿Cuál es la relación de la leche con el colesterol?

No se puede desconocer que en muchas oportunidades se ponen en duda las bondades de este alimento e incluso se habla de posibles afectaciones a la salud, especialmente la cardiovascular. Por ejemplo, en ocasiones se relaciona con el aumento de peso y altos niveles de colesterol, aunque no existen investigaciones concluyentes sobre el tema.

En torno a esta controversia, un estudio publicado en The New England Journal of Medicine hace una revisión de diferentes estudios relacionados con la leche y su impacto en la salud, que ayudan a despejar algunas dudas sobre sus beneficios. Los análisis indican que el aporte calórico es muy bajo si se compara con la cantidad de nutrientes que proporciona, por lo que no puede afirmarse que sea un producto que engorde.