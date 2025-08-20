Suscribirse

Cómo

Mezcla mágica y sencilla de preparar para limpiar el piso de la casa y dejarlo reluciente

El truco de limpieza es ideal para el hogar, esto gracias a sus poderosos ingredientes.

Redacción Cómo
21 de agosto de 2025, 3:06 a. m.
Limpiar piso de cerámica con vinagre.
Esta fórmula le ayudará a limpiar el suelo del hogar y aporta un toque de frescura | Foto: Getty Images

El piso del hogar puede tener polvo, tierra, bacterias, pelos de mascotas, restos de alimentos, entre otros. Diariamente se transita por el interior del hogar con zapatos que traen aún más suciedad del exterior, arrastrando la suciedad del exterior o esparciendo las partículas que ya se encuentran en el hogar.

Si bien es imposible eliminar todas las partículas, ya que algunos de estos residuos son imperceptibles par el ojo humano. no obstante, si se puede hacer una limpieza periódica al piso para reducir la suciedad y brindar un brillo constante.

Por tal motivo, Laura Giraldo, experta en limpieza, compartió a través de un video, un truco para eliminar con la suciedad del piso. Se trata de una mezcla, el cual ella lo considera “mejor limpiador de suelos casero”.

El mejor limpiador de suelos CASERO ! 😃 #hogar #limpieza #tips #viral #laundry #lifehacks

La fórmula de Laura le ayudará a limpiar el suelo del hogar y aporta un toque de frescura, que muchos productos comerciales no ofrecen. Por ende, aparte de higienizar el hogar, esta mezcla ayudará a que la casa huela a limpio sin la necesidad de recurrir a velas aromáticas o a ambientadores.

Ingredientes para la mezcla

Para hacer el limpiador casero, propuesto por esta experta, necesita los siguientes ingredientes.

  • Tres litros de agua
  • Dos cucharaditas de jabón para platos
  • Una taza de vinagre blanco de limpieza
  • Un cubo y la mopa
Contexto: El tip casero para eliminar el olor a aceite quemado de las ollas en segundos

Lo primero que tiene que hacer es separar dos litros de agua y calentarla. Luego la vierte en un cubo y agrega cucharaditas de jabón para platos y una taza de vinagre blanco de limpieza. Por último, mientras el agua está todavía caliente, se agrega otro litro de agua a temperatura ambiente.

Posteriormente, se mezclan todos los ingredientes y proceda a limpiar el piso de la casa con un trapeador. Además de limpiar profundamente, “seca súper rápido, dejando un agradable aroma”, asegura Laura.

Explore métodos probados para eliminar estas manchas difíciles.
El truco de limpieza explicado por Laura Giraldo es ideal para el hogar, esto gracias a sus poderosos ingredientes. | Foto: Getty Images

El truco de limpieza explicado por Laura Giraldo es ideal para el hogar, esto gracias a sus poderosos ingredientes.

  • Por ejemplo, el agua caliente ayuda a aflojar la suciedad incrustada y mejora la acción limpiadora. La recomendación de la experta en limpieza es tener cuidado para evitar quemaduras.
  • El jabón de loza sirve para desengrasas o eliminar restos pegajosos del suelo.
  • El vinagre blanco de limpieza es un desinfectante natural que elimina bacterias, neutraliza olores y aporta brillo al suelo. De por si, el vinagre es un ingrediente muy utilizado en la limpieza.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así fue el plan de los hinchas de Millonarios para tirar zapatos en El Campín: todo estaba organizado

2. Los números de la suerte de cada signo del horóscopo chino para ganar la lotería en la tercera semana de agosto, según la IA

3. Terror en el aire: avión con 167 pasajeros a bordo debió aterrizar de emergencia por un motor “completamente destruido”

4. Una montaña rusa llamada Yankees: de un juego casi perfecto a expulsión en la décima entrada

5. ‘Desafío Siglo XXI’: un equipo exige cambio de capitán y estas son las razones de los integrantes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CasaLimpieza

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.