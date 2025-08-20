El piso del hogar puede tener polvo, tierra, bacterias, pelos de mascotas, restos de alimentos, entre otros. Diariamente se transita por el interior del hogar con zapatos que traen aún más suciedad del exterior, arrastrando la suciedad del exterior o esparciendo las partículas que ya se encuentran en el hogar.

Si bien es imposible eliminar todas las partículas, ya que algunos de estos residuos son imperceptibles par el ojo humano. no obstante, si se puede hacer una limpieza periódica al piso para reducir la suciedad y brindar un brillo constante.

Por tal motivo, Laura Giraldo, experta en limpieza, compartió a través de un video, un truco para eliminar con la suciedad del piso. Se trata de una mezcla, el cual ella lo considera “mejor limpiador de suelos casero”.

La fórmula de Laura le ayudará a limpiar el suelo del hogar y aporta un toque de frescura, que muchos productos comerciales no ofrecen. Por ende, aparte de higienizar el hogar, esta mezcla ayudará a que la casa huela a limpio sin la necesidad de recurrir a velas aromáticas o a ambientadores.

Ingredientes para la mezcla

Para hacer el limpiador casero, propuesto por esta experta, necesita los siguientes ingredientes.

Tres litros de agua

Dos cucharaditas de jabón para platos

Una taza de vinagre blanco de limpieza

Un cubo y la mopa

Lo primero que tiene que hacer es separar dos litros de agua y calentarla. Luego la vierte en un cubo y agrega cucharaditas de jabón para platos y una taza de vinagre blanco de limpieza. Por último, mientras el agua está todavía caliente, se agrega otro litro de agua a temperatura ambiente.

Posteriormente, se mezclan todos los ingredientes y proceda a limpiar el piso de la casa con un trapeador. Además de limpiar profundamente, “seca súper rápido, dejando un agradable aroma”, asegura Laura.

El truco de limpieza explicado por Laura Giraldo es ideal para el hogar, esto gracias a sus poderosos ingredientes. | Foto: Getty Images

El truco de limpieza explicado por Laura Giraldo es ideal para el hogar, esto gracias a sus poderosos ingredientes.