El café se ha convertido en una de las bebidas más populares en el mundo y está presente en la rutina diaria de millones de personas, que lo ingieren especialmente en las mañanas, aunque muchas lo disfrutan en distintos momentos del día por su aroma, sabor y efecto estimulante.

De acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición (FEN), beber café de manera regular puede tener beneficios importantes para la salud, como la reducción del riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes tipo 2 y algunos trastornos hepáticos.

Por su parte, un estudio del National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos, publicado en la revista New England Journal of Medicine, encontró que quienes tomaban café todos los días presentaban una menor probabilidad de morir por causas como enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, infecciones, diabetes e incluso lesiones.

El café es una de las bebidas cotidianas de millones de personas. | Foto: Getty Images

Así las cosas, muchas veces por salud y otras por puro placer, el café se ha convertido en uno de los imperdibles para incluir en la alimentación diaria. Ya sea con un poco de azúcar o con un chorro de leche, esta bebida ha ganado un espacio importante en la ingesta de millones de consumidores.

Hay personas a quienes les gusta amargo, pero hay otras que prefieren reducirle un poco ese sabor y es allí cuando los trucos caseros se vuelven algo importante y uno de ellos se puede realizar con un ingrediente que se encuentra en la alacena de todos los hogares.

Según información del sitio web Science Alert, en los últimos tiempos se ha puesto de moda la sal para mejorar el sabor del café, un tip que puede sonar raro, pero que en realidad resulta muy válido.

La mencionada fuente indica que incluso existe una base científica para esta práctica y es que el cloruro de sodio es muy eficaz para suprimir el amargor no solo del café y sino de diferentes tipos de alimentos.

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y se relaciona con beneficios para el organismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“La capacidad del cloruro de sodio (sal de mesa común) para suprimir el amargor ha sido atribuida por los científicos a la popularidad de la sal como ingrediente culinario en todo el mundo, a lo largo de la historia de la humanidad. Al eliminar la percepción del amargor, la sal permite que el dulzor cobre protagonismo”, precisa.

Si bien para muchas personas esta parece ser una alternativa bastante rara, lo cierto es una práctica común. Por ejemplo, en países como Vietnam, el café salado se mejora con leche condensada para obtener una deliciosa infusión parecida al caramelo.