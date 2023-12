Oración a San José de la Novena de Navidad

La Novena de Aguinaldos se ha convertido en una tradición indispensable para las familias católicas en Colombia . Este periodo no solo representa un momento de reflexión, sino que también sirve como un recordatorio, junto con la Semana Santa, de los sacrificios, promesas, regalos y demás situaciones que Dios ha expresado hacia ellos.

Una de las oraciones que no pueden faltar en toda Novena es la de San José. Pero, ¿quién fue San José? “José es el padre adoptivo de Jesús y el esposo de María. María y José se nos revelan como los primeros discípulos en creer en Cristo a través de su acto de fe. Con fe, José entregó libremente toda su vida al misterio de la Encarnación. Hizo exactamente lo que el Señor le indicó. No dudó, negoció ni vaciló”, dice el sitio web Knights of Columbus.