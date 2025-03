Oración a San Juan Cancio para alejar los malos pensamientos

Oración para evitar malos pensamientos

Es por esta razón que hoy recurro a ti, para que me ayudes a mantener aquello para lo que Dios me dio mi voz y mis pensamientos, y me alejes de la tendencia de destruir a los demás con ellos. Te pido intercedas por mí para que el Señor, Todopoderoso, me dé la sabiduría necesaria para que por mi mente y por mi boca solo pasen palabras positivas.