Oración para pedir prosperidad para el 2024

Oración para atraer la prosperidad en 2024

Oh, Divina Providencia, fuente inagotable de amor y sabiduría, me dirijo a ti con gratitud por las bendiciones que he recibido y con la esperanza de un futuro lleno de prosperidad. En este nuevo año que se avecina, abro mi ser a las oportunidades que has dispuesto para mí. Que cada paso que dé esté marcado por tu luz divina y por la certeza de que merezco lo mejor que la vida tiene para ofrecer.