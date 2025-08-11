Suscribirse

Paso a paso para realizar la técnica japonesa que promete reducir el estrés y mejorar la concentración

Esta técnica realizar en cualquier parque nacional, cerro, bosque o en un lugar donde pueda estar conectado con la naturaleza.

Redacción Cómo
12 de agosto de 2025, 2:17 a. m.
Espacios de relajación en casa
El baño del bosque, la técnica japonesa que se ha vuelto viral | Foto: Getty Images/iStockphoto

Una técnica japonesa está ganando bastante popularidad en varios países del mundo, en especial en América Latina, gracias a su gran capacidad para mejorar el estado físico y mental, además de proteger el cuerpo contra enfermedades infecciosas.

El baño del bosque, la técnica japonesa que se ha vuelto viral

Cali tiene una de las redes de bosques urbanos mas extensa de américa latina.
El baño de bosque se puede realizar en cualquier parque nacional, cerro, bosque o en un lugar donde pueda estar conectado con la naturaleza. | Foto: Bernardo Peña/El País

De acuerdo a la información compartida por el portal Chile Travel, esta técnica de origen japonés se conoce como baño de bosque, una práctica oriental que tiene como propósito mejorar la salud a través de una conexión con la naturaleza, en especial con los bosques.

En Chile, esta experiencia se le conoce como “baño de naturaleza” y se complementa con el grounding, una práctica que consiste en caminar descalzo por la tierra. Esto permite tener una mejor conexión con la naturaleza.

Por esta razón, esta técnica ayuda a mejorar la salud

Según reveló un estudio científico publicado en BMC, los bosques y algunos árboles pueden liberar fitonicidas, una sustancia que protegen a los árboles de bacterias, insectos y hongos.

Contexto: Tres colores para decorar el hogar y reducir el estrés, según la psicología

De igual manera, permitirán normalizar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, también reduce los niveles de estrés en el cuerpo y los síntomas de ansiedad, ira, fatiga y confusión.

Así puede realizar esta técnica japonesa

El baño de bosque se puede realizar en cualquier parque nacional, cerro, bosque o en un lugar donde pueda estar conectado con la naturaleza. Este es el paso a paso para hacer esta práctica.

Imagen creativa Getty
Esta técnica de origen japonés se conoce como baño de bosque, una práctica oriental que tiene como propósito mejorar la salud | Foto: Getty Images/iStockphoto
  1. Respirar profundo: esto le permitirá oxigenar el cuerpo, inhalar los fitoncidas y calmar la mente.
  2. Sentir el entorno: conectando con su respiración, debe moverse lentamente hasta encontrar un lugar que le atraiga. Para esto deberá escuchar el entorno, los olores y la sensación de su cuerpo.
  3. Conéctese y déjese llevar: para este paso debe continuar con la caminata y buscar otro lugar en el que se pueda acomodar para sentarse. Es normal que sienta muchas emociones, pero debe priorizar la calma. Para llegar a ese estado puede cantar, bailar o hacer lo que mejor lo haga sentir cómodo.
  4. Tomar un té: el último paso para terminar con el baño de bosque es tomar un té y otra infusión, para esto se necesita llevar un termo con agua caliente y la infusión que vaya a tomar.

