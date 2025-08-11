Cómo
Paso a paso para realizar la técnica japonesa que promete reducir el estrés y mejorar la concentración
Esta técnica realizar en cualquier parque nacional, cerro, bosque o en un lugar donde pueda estar conectado con la naturaleza.
Una técnica japonesa está ganando bastante popularidad en varios países del mundo, en especial en América Latina, gracias a su gran capacidad para mejorar el estado físico y mental, además de proteger el cuerpo contra enfermedades infecciosas.
El baño del bosque, la técnica japonesa que se ha vuelto viral
De acuerdo a la información compartida por el portal Chile Travel, esta técnica de origen japonés se conoce como baño de bosque, una práctica oriental que tiene como propósito mejorar la salud a través de una conexión con la naturaleza, en especial con los bosques.
En Chile, esta experiencia se le conoce como “baño de naturaleza” y se complementa con el grounding, una práctica que consiste en caminar descalzo por la tierra. Esto permite tener una mejor conexión con la naturaleza.
Por esta razón, esta técnica ayuda a mejorar la salud
Según reveló un estudio científico publicado en BMC, los bosques y algunos árboles pueden liberar fitonicidas, una sustancia que protegen a los árboles de bacterias, insectos y hongos.
Lo más leído
De igual manera, permitirán normalizar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, también reduce los niveles de estrés en el cuerpo y los síntomas de ansiedad, ira, fatiga y confusión.
Así puede realizar esta técnica japonesa
El baño de bosque se puede realizar en cualquier parque nacional, cerro, bosque o en un lugar donde pueda estar conectado con la naturaleza. Este es el paso a paso para hacer esta práctica.
- Respirar profundo: esto le permitirá oxigenar el cuerpo, inhalar los fitoncidas y calmar la mente.
- Sentir el entorno: conectando con su respiración, debe moverse lentamente hasta encontrar un lugar que le atraiga. Para esto deberá escuchar el entorno, los olores y la sensación de su cuerpo.
- Conéctese y déjese llevar: para este paso debe continuar con la caminata y buscar otro lugar en el que se pueda acomodar para sentarse. Es normal que sienta muchas emociones, pero debe priorizar la calma. Para llegar a ese estado puede cantar, bailar o hacer lo que mejor lo haga sentir cómodo.
- Tomar un té: el último paso para terminar con el baño de bosque es tomar un té y otra infusión, para esto se necesita llevar un termo con agua caliente y la infusión que vaya a tomar.