Paso a paso para realizar la técnica japonesa que promete reducir el estrés y mejorar la concentración

Una técnica japonesa está ganando bastante popularidad en varios países del mundo, en especial en América Latina, gracias a su gran capacidad para mejorar el estado físico y mental, además de proteger el cuerpo contra enfermedades infecciosas.

El baño del bosque, la técnica japonesa que se ha vuelto viral

El baño de bosque se puede realizar en cualquier parque nacional, cerro, bosque o en un lugar donde pueda estar conectado con la naturaleza. | Foto: Bernardo Peña/El País

De acuerdo a la información compartida por el portal Chile Travel, esta técnica de origen japonés se conoce como baño de bosque, una práctica oriental que tiene como propósito mejorar la salud a través de una conexión con la naturaleza, en especial con los bosques.

En Chile, esta experiencia se le conoce como “baño de naturaleza” y se complementa con el grounding, una práctica que consiste en caminar descalzo por la tierra. Esto permite tener una mejor conexión con la naturaleza.

Por esta razón, esta técnica ayuda a mejorar la salud

Según reveló un estudio científico publicado en BMC, los bosques y algunos árboles pueden liberar fitonicidas, una sustancia que protegen a los árboles de bacterias, insectos y hongos.

De igual manera, permitirán normalizar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, también reduce los niveles de estrés en el cuerpo y los síntomas de ansiedad, ira, fatiga y confusión.

Así puede realizar esta técnica japonesa

El baño de bosque se puede realizar en cualquier parque nacional, cerro, bosque o en un lugar donde pueda estar conectado con la naturaleza. Este es el paso a paso para hacer esta práctica.

Esta técnica de origen japonés se conoce como baño de bosque, una práctica oriental que tiene como propósito mejorar la salud | Foto: Getty Images/iStockphoto